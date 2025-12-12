Rio Bacacheri recebe limpeza preventiva antes de chuvas intensas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Rio Bacacheri, que nasce no bairro Cachoeira e deságua no Rio Atuba, no Cajuru, passou por uma ação de desassoreamento mecânico na quinta-feira (11/12). A limpeza preventiva visa conter transbordamentos que historicamente afetam os bairros Boa Vista, Bacacheri, Bairro Alto e Tarumã em Curitiba.

A intervenção antecede um fim de semana com previsão de temporais. Segundo o Simepar, Curitiba deve registrar 3,1 mm de chuva nesta sexta-feira e até 71 mm no sábado (13/12).

O trabalho foi executado pelas equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) no trecho entre a Rua Jovino do Rosário e a Avenida Paraná, onde o acúmulo de sedimentos comprometia o escoamento. A ação foi motivada por pedidos da comunidade na Central 156.

Foram removidos cerca de 200 metros cúbicos de material, equivalente a aproximadamente 20 caminhões-caçamba, utilizando uma máquina de grande porte. A retirada dos sedimentos visa restabelecer a profundidade da calha e melhorar o desempenho hidráulico do rio.

As ações de desassoreamento são contínuas e fundamentais para aumentar a resiliência da cidade diante de episódios climáticos severos, especialmente no verão. A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população, evitando o descarte irregular de lixo e entulhos, que podem obstruir galerias e rios, elevando o risco de alagamentos.

Denúncias de descarte ilegal podem ser feitas pelo telefone 156. Os moradores também podem utilizar os 13 Ecopontos da cidade para descarte adequado de resíduos de construção, móveis, eletroeletrônicos e óleo de cozinha.