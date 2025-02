Revitalização de Matinhos: obra final quer acabar com alagamentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A revitalização da Orla de Matinhos está prestes a encerrar para moradores e turistas do litoral paranaense. Segundo o mais recente boletim divulgado pelo Instituto Água e Terra (IAT), as obras atingiram 97,5% de conclusão em janeiro, mantendo-se dentro do cronograma previsto.

Com investimento de R$ 354,4 milhões do Governo do Estado, a recuperação da orla deve ser finalizada até o fim de março. Entre os destaques, está a conclusão da passarela sobre o Rio Matinhos, que conectará o centro da cidade aos balneários, facilitando a locomoção de pedestres.

Nesta fase final, os esforços estão concentrados na instalação do novo sistema de microdrenagem, já em 95% de execução, e nos acabamentos da urbanização em Caiobá (97,5%) e demais balneários (90,5%). O projeto promete resolver um antigo problema da cidade: os alagamentos causados por chuvas intensas e ressacas.

O sistema de drenagem funcionará de forma integrada, com canaletas de microdrenagem nas ruas escoando a água para os canais de macrodrenagem, como o do Rio Matinhos e das avenidas Paraná e Juscelino Kubitschek. Dali, a água será direcionada para os corpos hídricos da cidade, como o mar e rios locais.

Além da infraestrutura de drenagem, a revitalização traz importantes avanços na urbanização de Matinhos. Em Caiobá, faltam apenas alguns detalhes de acabamento e pavimentação. Nos balneários Flamingo, Riviera e Praia Grande, as obras ultrapassaram 90% de conclusão.

Estruturas cruciais para a proteção da orla, como o espigão da Praia Brava e os guias de correntes, já estão finalizadas. Foram instalados também 4.671 tetrápodes – enormes blocos de concreto que protegem as estruturas marítimas – distribuídos estrategicamente ao longo da costa.

A primeira etapa da revitalização, orçada em R$ 354,9 milhões, abrange 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida. Inclui a engorda da faixa de areia, instalação de estruturas marítimas, sistemas de drenagem e paisagismo com espécies nativas.

Para o futuro, está prevista uma segunda fase que contemplará o trecho de 1,7 quilômetro entre os balneários Flórida e Saint Etienne, além da implementação de novos equipamentos urbanos como ciclovia e pistas para caminhada, corrida e acessibilidade.