Revisão do Plano Diretor de Curitiba recebe 9 mil contribuições

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) apresentou nesta quinta-feira (26/2) o balanço do processo de revisão do Plano Diretor da cidade. Foram coletadas quase 9 mil contribuições em 85 eventos presenciais e por canais digitais ao longo de 2025 até o momento.

Representantes de mais de 20 entidades e organizações da sociedade civil, além de conselhos municipais, participaram de reuniões para acompanhar o andamento da revisão. O processo incluiu etapas de leitura e diagnóstico, oficinas comunitárias e de imersão urbana nas administrações regionais, contribuições digitais e oficinas estratégicas e técnicas.

Entre as principais questões levantadas pelos mais de 3 mil participantes das oficinas estão: segurança pública, ocupações irregulares, demanda por equipamentos públicos, degradação ambiental, habitação social e mobilidade. Todas as contribuições foram sistematizadas e estão disponíveis para consulta pública online.

Próximas etapas

O diretor de Planejamento e coordenador geral da revisão, Thomaz Ramalho, informou que a mobilização da sociedade civil continuará por meio de oficinas livres e participação em ações estratégicas. Uma audiência pública está prevista para o final de abril.

A entrega da minuta da lei para a Câmara de Vereadores está programada para o final do primeiro semestre de 2026, quando o processo será debatido no Legislativo, com espaço para contribuições dos vereadores.