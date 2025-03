Revelada identidade de homem que manteve mulher presa em casa na RMC por 5 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta quarta-feira (19), a foto de um homem foragido pelos crimes de sequestro, cárcere privado, causar dano emocional à mulher, ameaça e lesão corporal contra a mulher. Os crimes ocorreram em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, e foram revelados nesta semana pela Polícia Civil.

O homem, identificado pela Polícia Civil como Jean Machado Ribas, foi preso em flagrante na sexta-feira (14), após uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar. Ele começou a ser investigado depois que a sua companheira enviou um e-mail pedindo ajuda à Casa da Mulher Brasileira.

No domingo (16), ele foi solto em audiência de custódia e a PCPR seguiu investigando o caso.

Nesta terça-feira (18), um mandado de prisão foi expedido, porém ele não foi localizado.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que levem à captura do investigado. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

