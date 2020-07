Uma reunião da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec) realizada nesta quarta-feira (15), com representantes da administração da capital paranaense e de mais 28 cidades do entorno, apontou um rumo para os novos decretos municipais que definirão as medidas de isolamento contra o coronavírus, a serem adotadas pelos próximos 15 dias. Embora cada cidade possa ter medidas diferentes adotadas para a sua realidade local, pelo menos deve haver um consenso para os horários de funcionamento do comércio e medidas específicas para aberturas de academias e shoppings.

publicidade

LEIA AINDA – Desrespeito ao isolamento e dados pesaram na decisão do fim da quarentena restritiva

Basicamente, de acordo com o que ficou definido na reunião, academias deverão funcionar com atendimento individual e hora marcada, shoppings devem abrir de segunda à sexta, das 12h às 20h e o comércio nos mesmos dias, das 10h às 18h. Mercados ficarão fechados aos domingos.

AInda não se pode garantir que tais medidas serão adotadas pela prefeitura de Curitiba, mas de acordo com o presidente da Assomec e prefeito de Fazenda Rio Grande, Márcio Wozniack, tudo indica que haverá medidas em conjunto entre a capital e região metropolitana. “Uma diferença ou outra pode ocorrer, mas a partir de quinta-feira (16) já deveremos ter publicações de novos decretos com textos que caminham em conjunto com o que foi acordado”, disse Wozniack.

Novos horários

Entre os pontos abordados pela reunião desta quarta-feira, que foi chamada de Fórum Metropolitano, estão o funcionamento dos mercados, que segundo as propostas permanecerão abertos de segunda a sábado e fechados aos domingos. Shoppings poderão abrir de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, o comércio de rua funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

publicidade

VIU ESSA? Vacina contra o coronavírus desenvolvida nos Estados Unidos tem resultados promissores

Academias podem funcionar com atendimento individual, hora marcada e sem restrição de horário. E salões de beleza devem abrir apenas com atendimento individual e com horário marcado. Igrejas não deverão ter as missas e cultos liberados em Curitiba e só poderão ter conselhos individuais funcionando. Na região metropolitana poderá haver liberação de cultos de acordo com a decisão de cada prefeito. Menores de 12 anos ficam proibidos de frequentar qualquer tipo de comércio.

A expectativa, segundo Márcio Wozniack, é de que os decretos já passem a valer a partir de quinta-feira (16). A prefeitura de Curitiba ainda não se manifestou sobre a publicação de um novo decreto. No entanto, na tarde de terça-feira (14), logo após o governo do estado anunciar o fim das medidas mais restritiva de quarentena, a prefeitura emitiu nota informando que voltava a valer na capital as medidas adotadas com a bandeira laranja.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?