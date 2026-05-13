Resultado Quina número 7024: Prêmio de R$ 600 mil e detalhes do sorteio desta quarta (13/05)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, o sorteio da Quina 7024. Após um grande prêmio de mais de R$ 17 milhões ter sido entregue no concurso anterior para um apostador de Diadema (SP), o sorteio de hoje volta com um prêmio estimado em R$ 600 mil. O evento ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).

Resultado da Quina 7024: Em Instantes.

O resultado Quina número 7024 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e a Caixa validar o rateio. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir as cinco dezenas da sorte e a lista de ganhadores.

Guia da Quina: Como jogar, valores e probabilidades

A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios que ocorrem de segunda a sábado. Diferente de outras modalidades, ela permite ganhar prêmios acertando de dois a cinco números.

Como jogar na Quina

Para apostar, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O sistema também oferece a “Surpresinha” (escolha aleatória do sistema) e a “Teimosinha” (concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Preços das Apostas e Probabilidades

Quanto mais números você marcar, maior o preço da aposta e, consequentemente, maiores as chances de ganhar:

Quantidade de Números Preço da Aposta (R$) Chance de Ganhar (Quina) 5 números R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 números R$ 18,00 1 em 4.006.669 10 números R$ 756,00 1 em 95.396 15 números R$ 9.009,00 1 em 8.005

Bolões da Quina

Os bolões permitem que você jogue em grupo, aumentando as chances sem gastar muito. Na Quina, o valor mínimo do bolão é de R$ 12,50, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É uma excelente estratégia para jogos com mais dezenas (acima de 6 números).

Faixas de Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, o valor é distribuído entre os acertadores de:

5 acertos (Quina): 35% do prêmio;

35% do prêmio; 4 acertos (Quadra): 15%;

15%; 3 acertos (Terno): 10%;

10%; 2 acertos (Duque): 10%.