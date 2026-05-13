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Resultado Quina número 7024: Prêmio de R$ 600 mil e detalhes do sorteio desta quarta (13/05)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 13/05/26 18h43
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, o sorteio da Quina 7024. Após um grande prêmio de mais de R$ 17 milhões ter sido entregue no concurso anterior para um apostador de Diadema (SP), o sorteio de hoje volta com um prêmio estimado em R$ 600 mil. O evento ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).

Resultado da Quina 7024: Em Instantes.

O resultado Quina número 7024 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e a Caixa validar o rateio. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir as cinco dezenas da sorte e a lista de ganhadores.

Guia da Quina: Como jogar, valores e probabilidades

A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, com sorteios que ocorrem de segunda a sábado. Diferente de outras modalidades, ela permite ganhar prêmios acertando de dois a cinco números.

Como jogar na Quina

Para apostar, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O sistema também oferece a “Surpresinha” (escolha aleatória do sistema) e a “Teimosinha” (concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Preços das Apostas e Probabilidades

Quanto mais números você marcar, maior o preço da aposta e, consequentemente, maiores as chances de ganhar:

Quantidade de NúmerosPreço da Aposta (R$)Chance de Ganhar (Quina)
5 númerosR$ 3,001 em 24.040.016
6 númerosR$ 18,001 em 4.006.669
10 númerosR$ 756,001 em 95.396
15 númerosR$ 9.009,001 em 8.005

Bolões da Quina

Os bolões permitem que você jogue em grupo, aumentando as chances sem gastar muito. Na Quina, o valor mínimo do bolão é de R$ 12,50, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É uma excelente estratégia para jogos com mais dezenas (acima de 6 números).

Faixas de Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, o valor é distribuído entre os acertadores de:

  • 5 acertos (Quina): 35% do prêmio;
  • 4 acertos (Quadra): 15%;
  • 3 acertos (Terno): 10%;
  • 2 acertos (Duque): 10%.
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