Resultado Quina concurso 7127 desta sexta-feira (25/09/2026): confira as dezenas

Nesta sexta-feira, 25 de setembro de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7127 da Quina. O evento é transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pelas redes sociais, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília).

A aposta simples custa a partir de R$ 3 e pode pagar prêmios milionários para quem acertar os 5 números sorteados. O prêmio estimado de hoje é R$ 9 milhões.

Resultado da Quina 7127: Em Instantes.

Atenção: O resultado deste concurso será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, após as 21h. Atualize esta página no horário do sorteio para conferir em primeira mão as dezenas sorteadas e o rateio completo do prêmio!

Informações Gerais sobre a Quina

A Quina é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa, com sorteios diários realizados de segunda-feira a sábado.

Como Jogar

Para apostar, basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80). São premiadas as apostas que acertarem 5, 4, 3 ou 2 números.

Caso prefira deixar o sistema escolher as dezenas por você, escolha a opção Surpresinha. Para repetir o mesmo jogo por até 24 concursos consecutivos, utilize a Teimosinha.

Preços das Apostas

O valor do jogo aumenta de acordo com a quantidade de dezenas marcadas no volante. A aposta mínima custa R$ 3.

Probabilidades de Acerto (Aposta Simples)

5 acertos (Quina): 1 chance em 24.040.016

1 chance em 24.040.016 4 acertos (Quadra): 1 chance em 64.106

1 chance em 64.106 3 acertos (Terno): 1 chance em 866

1 chance em 866 2 acertos (Duque): 1 chance em 36

Bolão Caixa

Os apostadores também podem aumentar as chances participando do Bolão Caixa. Para a Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, com cotas a partir de R$ 3,50 cada, podendo ser adquiridos diretamente nas casas lotéricas ou pelo canal eletrônico da Caixa.