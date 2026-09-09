Resultado Quina 7113 de quarta-feira (09/09/2026): confira os números

O concurso 7113 da Quina é realizado nesta quarta-feira, 09 de setembro de 2026, pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). O sorteio ocorre a partir das 21h (horário de Brasília) e tem prêmio acumulado estimado em R$ 20 milhões para quem acertar os cinco números sorteados.
As apostas do concurso puderam ser feitas até as 20h nas casas lotéricas credenciadas de todo o Brasil, pelo portal de Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial da instituição.
Resultado da Quina 7113: Em Instantes.
Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, a partir das 21h. Atualize esta página para acompanhar as dezenas sorteadas e a apuração dos prêmios em tempo real.
Como funciona a Quina?
A Quina é uma das loterias mais tradicionais e populares do Brasil, com sorteios diários realizados de segunda-feira a sábado.
Como Jogar
Para participar, basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.
São premiadas as apostas que acertarem:
- 5 números (Quina — prêmio principal)
- 4 números (Quadra)
- 3 números (Terno)
- 2 números (Duque)
O apostador também pode optar pela Surpresinha (quando o sistema escolhe os números aleatoriamente) ou pela Teimosinha (que permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).
Preços das Apostas
O valor das apostas varia conforme a quantidade de números selecionados no volante:
|Qtd. de Números
|Valor da Aposta (R$)
|5 números
|R$ 3,00
|6 números
|R$ 18,00
|7 números
|R$ 63,00
|8 números
|R$ 168,00
|9 números
|R$ 378,00
|10 números
|R$ 756,00
|15 números
|R$ 9.009,00
Probabilidades de Acerto
Quanto mais números marcar na cartela, maiores são as chances de ganhar, mas o preço do bilhete sobe proporcionalmente:
- 5 números (aposta simples – R$ 3,00):
- Quina (5 acertos): 1 em 24.040.016
- Quadra (4 acertos): 1 em 64.106
- Terno (3 acertos): 1 em 866
- Duque (2 acertos): 1 em 36
- 10 números (R$ 756,00):
- Quina (5 acertos): 1 em 95.396
- 15 números (R$ 9.009,00):
- Quina (5 acertos): 1 em 8.005
Bolão da Quina
O Bolão CAIXA possibilita apostar em grupo e aumentar as chances de vitória dividindo os custos do bilhete.
- Preço mínimo: R$ 15,00.
- Valor mínimo da cota: R$ 4,00.
- Número de cotas: Mínimo de 2 e máximo de 50 (a depender da quantidade de números selecionados).
- Cotas de lotérica: Podem ser adquiridas direto no balcão com cobrança de uma tarifa de serviço adicional de até 35%.
Resgate de Prêmios
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Prêmios líquidos acima de R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências do banco mediante apresentação de documento de identidade, CPF e bilhete original.
Os valores prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após este prazo, os prêmios não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).