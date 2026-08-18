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Resultado Quina 7095: Confira os números sorteados nesta terça-feira (18/08)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 18/08/26 21h08
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, o sorteio do concurso 7095 da Quina. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal da Caixa no YouTube.

Resultado da Quina 7095:

06 – 17 – 19 – 39 – 72

Importante para o apostador: O Resultado Quina 7095 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Mantenha esta página aberta e atualize a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas em primeira mão!

Como Jogar na Quina

A Quina é uma das modalidades mais populares do país. Para concorrer, o apostador deve marcar de 5 a 15 números no volante, que contém 80 dezenas disponíveis (de 01 a 80).

  • Faixas de premiação: São premiados os bilhetes que acertarem 5 números (Quina – prêmio principal), 4 números (Quadra), 3 números (Terno) ou 2 números (Duque).
  • Surpresinha: Opção em que o próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para você.
  • Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Bolão Caixa

Para quem prefere apostar em grupo e investir em jogos com mais dezenas, o Bolão Caixa da Quina é uma opção acessível. Os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível comprar cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou montar um bolão próprio com amigos e familiares.

Probabilidades de Ganhar

Confira as chances de acerto de acordo com a quantidade de números jogados:

Dezenas ApostadasQuina (5 acertos)Quadra (4 acertos)Terno (3 acertos)Duque (2 acertos)
5 números1 em 24.040.0161 em 64.1061 em 8661 em 36
6 números1 em 4.006.6691 em 21.6581 em 4451 em 25
7 números1 em 1.144.7631 em 9.4091 em 2611 em 18

Como Resgatar o Prêmio?

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

  • Valores líquidos de até R$ 2.259,20 podem ser retirados diretamente nas lotéricas.
  • Prêmios superiores a esse montante são pagos exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação do comprovante de aposta original, documento de identidade com foto e CPF.
  • Prêmios iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do bilhete na agência.
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