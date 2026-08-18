Resultado Quina 7095: Confira os números sorteados nesta terça-feira (18/08)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, o sorteio do concurso 7095 da Quina. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal da Caixa no YouTube.
Resultado da Quina 7095:
06 – 17 – 19 – 39 – 72
Importante para o apostador: O Resultado Quina 7095 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Mantenha esta página aberta e atualize a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas em primeira mão!
Como Jogar na Quina
A Quina é uma das modalidades mais populares do país. Para concorrer, o apostador deve marcar de 5 a 15 números no volante, que contém 80 dezenas disponíveis (de 01 a 80).
- Faixas de premiação: São premiados os bilhetes que acertarem 5 números (Quina – prêmio principal), 4 números (Quadra), 3 números (Terno) ou 2 números (Duque).
- Surpresinha: Opção em que o próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para você.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Bolão Caixa
Para quem prefere apostar em grupo e investir em jogos com mais dezenas, o Bolão Caixa da Quina é uma opção acessível. Os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível comprar cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou montar um bolão próprio com amigos e familiares.
Probabilidades de Ganhar
Confira as chances de acerto de acordo com a quantidade de números jogados:
|Dezenas Apostadas
|Quina (5 acertos)
|Quadra (4 acertos)
|Terno (3 acertos)
|Duque (2 acertos)
|5 números
|1 em 24.040.016
|1 em 64.106
|1 em 866
|1 em 36
|6 números
|1 em 4.006.669
|1 em 21.658
|1 em 445
|1 em 25
|7 números
|1 em 1.144.763
|1 em 9.409
|1 em 261
|1 em 18
Como Resgatar o Prêmio?
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
- Valores líquidos de até R$ 2.259,20 podem ser retirados diretamente nas lotéricas.
- Prêmios superiores a esse montante são pagos exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação do comprovante de aposta original, documento de identidade com foto e CPF.
- Prêmios iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do bilhete na agência.