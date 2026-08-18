Resultado Quina 7095: Confira os números sorteados nesta terça-feira (18/08)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026, o sorteio do concurso 7095 da Quina. O evento ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal da Caixa no YouTube.

Resultado da Quina 7095:

06 – 17 – 19 – 39 – 72

Importante para o apostador: O Resultado Quina 7095 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Mantenha esta página aberta e atualize a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas em primeira mão!

Como Jogar na Quina

A Quina é uma das modalidades mais populares do país. Para concorrer, o apostador deve marcar de 5 a 15 números no volante, que contém 80 dezenas disponíveis (de 01 a 80).

Faixas de premiação: São premiados os bilhetes que acertarem 5 números (Quina – prêmio principal), 4 números (Quadra), 3 números (Terno) ou 2 números (Duque).

São premiados os bilhetes que acertarem 5 números (Quina – prêmio principal), 4 números (Quadra), 3 números (Terno) ou 2 números (Duque). Surpresinha: Opção em que o próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para você.

Opção em que o próprio sistema escolhe os números de forma aleatória para você. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Bolão Caixa

Para quem prefere apostar em grupo e investir em jogos com mais dezenas, o Bolão Caixa da Quina é uma opção acessível. Os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível comprar cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou montar um bolão próprio com amigos e familiares.

Probabilidades de Ganhar

Confira as chances de acerto de acordo com a quantidade de números jogados:

Dezenas Apostadas Quina (5 acertos) Quadra (4 acertos) Terno (3 acertos) Duque (2 acertos) 5 números 1 em 24.040.016 1 em 64.106 1 em 866 1 em 36 6 números 1 em 4.006.669 1 em 21.658 1 em 445 1 em 25 7 números 1 em 1.144.763 1 em 9.409 1 em 261 1 em 18

Como Resgatar o Prêmio?

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Valores líquidos de até R$ 2.259,20 podem ser retirados diretamente nas lotéricas.

podem ser retirados diretamente nas lotéricas. Prêmios superiores a esse montante são pagos exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação do comprovante de aposta original, documento de identidade com foto e CPF.

Prêmios iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do bilhete na agência.