Resultado Quina 7089: veja os números sorteados nesta terça-feira (11)

O concurso 7089 da Quina é realizado nesta terça-feira, 11 de agosto de 2026, com prêmio estimado em R$ 3 milhões para quem acertar os cinco números sorteados. A extração das dezenas acontece a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), sob organização e transmissão das Loterias Caixa.

Resultado da Quina 7089: Em Instantes.

O resultado da Quina concurso 7089 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer a partir das 21h.

Como jogar na Quina

A Quina é uma das loterias mais tradicionais do Brasil. Para participar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 5 acertos (Quina), 4 acertos (Quadra), 3 acertos (Terno) ou 2 acertos (Duque).

Para quem busca facilidade, existem modalidades especiais de aposta:

Surpresinha: o próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória para o jogador.

o próprio sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória para o jogador. Teimosinha: permite concorrer com os mesmos números por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e Bolões

O preço da aposta mínima, com 5 números, custa R$ 3,00. À medida que mais números são adicionados ao volante, o custo da aposta aumenta, assim como as chances de ganhar:

5 números: R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 15 números (máximo): R$ 9.009,00

Para quem prefere apostar em grupo, os Bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 15,00, com cotas a partir de R$ 4,00. É possível realizar bolões de 2 a 50 cotas, dependendo da quantidade de números selecionados.

Probabilidades de acerto

As chances de faturar o prêmio principal com a aposta simples (5 números) são de 1 em 24.040.016. No entanto, ao apostar mais números, a probabilidade melhora significativamente:

Quantidade de números Valor da aposta Probabilidade de acerto (Quina – 5 acertos) 5 números R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 números R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 números R$ 63,00 1 em 1.144.763 10 números R$ 756,00 1 em 95.396 15 números R$ 9.009,00 1 em 8.005