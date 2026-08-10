Resultado da Quina 7088 de hoje, segunda-feira (10/08/2026)

O sorteio da Quina concurso 7088 acontece na noite desta segunda-feira, 10 de agosto de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília). Realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, o concurso promete movimentar os apostadores de todo o Brasil. O prêmio estimado é de R$ 2,3 milhões

O resultado da Quina 7088 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após às 21h para conferir em primeira mão as dezenas sorteadas e o rateio do prêmio.

Resultado da Quina 7088: 16 – 26 – 41 – 42 – 67

Como funciona e como jogar na Quina

A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares da Caixa Econômica Federal. Para jogar, o apostador deve marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

É premiado quem acertar 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina). Para quem prefere automatizar a escolha, é possível optar pela Surpresinha, onde o sistema escolhe os números por você, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preço das apostas e dias de sorteio

Os sorteios da Quina ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre às 21h.

Aposta mínima (5 números): R$ 3

R$ 3 Conforme o jogador adiciona mais números no mesmo bilhete, o valor da aposta aumenta, assim como as chances de faturar o prêmio principal.

Probabilidades de acerto

As chances de ganhar variam de acordo com a quantidade de números jogados:

Com 5 números: 1 chance em 24.040.016 para a Quina (5 acertos).

1 chance em 24.040.016 para a Quina (5 acertos). Com 6 números: 1 chance em 4.006.669.

1 chance em 4.006.669. Com 10 números: 1 chance em 95.396.

Bolão da Caixa

Para aumentar as chances sem gastar muito, os apostadores podem optar pelo Bolão Cef. Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas.