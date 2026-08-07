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Resultado Quina 7086: Acompanhe ao vivo o sorteio desta sexta-feira (07)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 07/08/26 21h07
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

Nesta sexta-feira 7 de agosto de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7086 da Quina, com prêmio acumulado estimado em R$ 600 mil para quem acertar os cinco números da sorte. A extração acontece a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Quina 7086:

01 – 22 – 39 – 58 – 61

Atenção: Os números do concurso 7086 serão atualizados e apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela equipe das Loterias Caixa, a partir das 21h. Atualize esta página para conferir os resultados em primeira mão.

Como funciona e como jogar na Quina

A Quina é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. Para participar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante de apostas.

  • Premiação: São contempladas as apostas que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).
  • Facilidades:
    • Surpresinha: Deixa o sistema escolher os números aleatoriamente para você.
    • Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
  • Frequência dos Sorteios: A Quina conta com 6 sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 21h.

Preços das Apostas e Probabilidades

O valor da aposta simples, com 5 números, é de R$ 3,00. À medida que você adiciona mais números ao bilhete, o preço aumenta, assim como as chances de faturar o prêmio principal:

Quantidade de NúmerosValor da Aposta (R$)Chance de Quina (1 em…)Chance de Quadra (1 em…)
5 númerosR$ 3,0024.040.01664.106
6 númerosR$ 18,004.006.66921.658
7 númerosR$ 63,001.144.7639.409
8 númerosR$ 168,00429.2864.770
10 númerosR$ 756,0095.3961.635
15 númerosR$ 9.009,008.005271

Bolão da Quina: Como apostar em grupo

Para quem deseja aumentar as chances sem gastar tanto individualmente, o Bolão CAIXA é uma opção vantajosa:

Onde Comprar: É possível montar o próprio bolão nas casas lotéricas ou adquirir cotas organizadas pelos próprios estabelecimentos e pelo portal Loterias Online CAIXA (com taxa de serviço de até 35%).

Valor Mínimo: Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 15,00.

Cotas: Cada cota custa a partir de R$ 4,00, sendo possível formar grupos de 2 até 50 participantes (a depender da quantidade de números escolhidos).

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