Resultado Quina 7086: Acompanhe ao vivo o sorteio desta sexta-feira (07)

Nesta sexta-feira 7 de agosto de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7086 da Quina, com prêmio acumulado estimado em R$ 600 mil para quem acertar os cinco números da sorte. A extração acontece a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Quina 7086:

01 – 22 – 39 – 58 – 61

Atenção: Os números do concurso 7086 serão atualizados e apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela equipe das Loterias Caixa, a partir das 21h. Atualize esta página para conferir os resultados em primeira mão.

Como funciona e como jogar na Quina

A Quina é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. Para participar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante de apostas.

Premiação: São contempladas as apostas que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).

São contempladas as apostas que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque). Facilidades: Surpresinha: Deixa o sistema escolher os números aleatoriamente para você. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Frequência dos Sorteios: A Quina conta com 6 sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 21h.

Preços das Apostas e Probabilidades

O valor da aposta simples, com 5 números, é de R$ 3,00. À medida que você adiciona mais números ao bilhete, o preço aumenta, assim como as chances de faturar o prêmio principal:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) Chance de Quina (1 em…) Chance de Quadra (1 em…) 5 números R$ 3,00 24.040.016 64.106 6 números R$ 18,00 4.006.669 21.658 7 números R$ 63,00 1.144.763 9.409 8 números R$ 168,00 429.286 4.770 10 números R$ 756,00 95.396 1.635 15 números R$ 9.009,00 8.005 271

Bolão da Quina: Como apostar em grupo

Para quem deseja aumentar as chances sem gastar tanto individualmente, o Bolão CAIXA é uma opção vantajosa:

Onde Comprar: É possível montar o próprio bolão nas casas lotéricas ou adquirir cotas organizadas pelos próprios estabelecimentos e pelo portal Loterias Online CAIXA (com taxa de serviço de até 35%).

Valor Mínimo: Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 15,00.

Cotas: Cada cota custa a partir de R$ 4,00, sendo possível formar grupos de 2 até 50 participantes (a depender da quantidade de números escolhidos).