Resultado Quina 7086: Acompanhe ao vivo o sorteio desta sexta-feira (07)

Nesta sexta-feira 7 de agosto de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7086 da Quina, com prêmio acumulado estimado em R$ 600 mil para quem acertar os cinco números da sorte. A extração acontece a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo.
Resultado da Quina 7086:
01 – 22 – 39 – 58 – 61
Atenção: Os números do concurso 7086 serão atualizados e apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela equipe das Loterias Caixa, a partir das 21h. Atualize esta página para conferir os resultados em primeira mão.
Como funciona e como jogar na Quina
A Quina é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. Para participar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante de apostas.
- Premiação: São contempladas as apostas que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).
- Facilidades:
- Surpresinha: Deixa o sistema escolher os números aleatoriamente para você.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
- Frequência dos Sorteios: A Quina conta com 6 sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 21h.
Preços das Apostas e Probabilidades
O valor da aposta simples, com 5 números, é de R$ 3,00. À medida que você adiciona mais números ao bilhete, o preço aumenta, assim como as chances de faturar o prêmio principal:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta (R$)
|Chance de Quina (1 em…)
|Chance de Quadra (1 em…)
|5 números
|R$ 3,00
|24.040.016
|64.106
|6 números
|R$ 18,00
|4.006.669
|21.658
|7 números
|R$ 63,00
|1.144.763
|9.409
|8 números
|R$ 168,00
|429.286
|4.770
|10 números
|R$ 756,00
|95.396
|1.635
|15 números
|R$ 9.009,00
|8.005
|271
Bolão da Quina: Como apostar em grupo
Para quem deseja aumentar as chances sem gastar tanto individualmente, o Bolão CAIXA é uma opção vantajosa:
Onde Comprar: É possível montar o próprio bolão nas casas lotéricas ou adquirir cotas organizadas pelos próprios estabelecimentos e pelo portal Loterias Online CAIXA (com taxa de serviço de até 35%).
Valor Mínimo: Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 15,00.
Cotas: Cada cota custa a partir de R$ 4,00, sendo possível formar grupos de 2 até 50 participantes (a depender da quantidade de números escolhidos).