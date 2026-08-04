Resultado Quina número do concurso 7083: confira os números sorteados nesta terça-feira (04)

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do prêmio.

Como funciona e como jogar na Quina

Para jogar na Quina, o apostador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

Caso prefira, você pode optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente por você, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Probabilidades

O valor do bilhete e a probabilidade de acerto variam conforme a quantidade de dezenas marcadas:

Dezenas Marcadas Valor da Aposta (Aprox.) Chance de Acertar a Quina (5 acertos) 5 números (Aposta mínima) R$ 3,00 1 em 24.040.016 6 números R$ 18,00 1 em 4.006.669 7 números R$ 63,00 1 em 1.144.763 8 números R$ 168,00 1 em 429.286 15 números (Aposta máxima) R$ 9.009,00 1 em 8.005

Bolões Caixa

Os apostadores também podem aumentar as chances de vitória adquirindo cotas do Bolão Cota Caixa. Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível adquirir cotas nas casas lotéricas ou pelo portal oficial da Caixa.