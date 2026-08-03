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Resultado Quina 7082: confira os números sorteados nesta segunda-feira (03/08/2026)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 03/08/26 21h02
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Novos volantes para apostas em loterias . Na foto volantes para apostas na Quina

17 – 38 – 50 – 63 – 78

Atenção: O Resultado Quina 7082 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, por volta das 21h. Atualize esta página periodicamente para conferir os números sorteados em tempo real e a lista completa de ganhadores das faixas de 5, 4, 3 e 2 acertos!

Como funciona a Quina e como jogar

A Quina é uma das modalidades de loteria mais tradicionais e populares do Brasil. Para apostar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80).

São premiadas as apostas que acertarem:

  • 5 números (Quina – prêmio principal)
  • 4 números (Quadra)
  • 3 números (Terno)
  • 2 números (Duque)

Além do preenchimento manual, o apostador conta com facilidades do sistema oficial:

  • Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para você.
  • Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preço das apostas e tabela de valores

O valor cobrado varia proporcionalmente de acordo com a quantidade de dezenas marcadas no bilhete. Confira os preços das principais modalidades:

Dezenas MarcadasValor da Aposta
5 números (aposta simples)R$ 3,00
6 númerosR$ 18,00
7 númerosR$ 63,00
8 númerosR$ 168,00
9 númerosR$ 378,00
10 númerosR$ 756,00
15 números (máximo)R$ 9.009,00

(Valores oficiais conforme Portal Loterias Caixa).

Probabilidades de acerto

As chances matemáticas de ganhar aumentam consideravelmente ao adicionar mais números ao jogo:

  • Aposta mínima (5 dezenas – R$ 3,00):
    • Quina (5 acertos): 1 chance em 24.040.016
    • Quadra (4 acertos): 1 chance em 64.106
    • Terno (3 acertos): 1 chance em 866
    • Duque (2 acertos): 1 chance em 36
  • Aposta de 10 dezenas (R$ 756,00):
    • Quina: 1 chance em 95.396
  • Aposta máxima (15 dezenas – R$ 9.009,00):
    • Quina: 1 chance em 8.005

Bolão Caixa da Quina

O Bolão Caixa possibilita realizar apostas coletivas divididas em cotas, aumentando as chances de acerto sem ter que arcar sozinho com os custos de um jogo com mais dezenas.

  • Preço mínimo do bolão: R$ 15,00
  • Valor mínimo por cota: R$ 4,00
  • Número de cotas: Mínimo de 2 e máximo de 50 (a depender da quantidade de dezenas por jogo).
  • Como adquirir: Diretamente nos balcões das unidades lotéricas ou pelo Portal Loterias Online da Caixa (sujeito à tarifa de serviço de até 35%).

Onde e como resgatar o prêmio

Caso sua aposta seja contemplada no concurso 7082:

  1. Valores até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa.
  2. Valores acima de R$ 2.259,20: O resgate é realizado exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e bilhete impresso de aposta.
  3. Prazo de expiração: Os prêmios prescrevem em 90 dias corridos a contar da data do sorteio. Após esse prazo, os valores não reclamados são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).
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