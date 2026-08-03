Resultado Quina 7082: confira os números sorteados nesta segunda-feira (03/08/2026)

17 – 38 – 50 – 63 – 78

Atenção: O Resultado Quina 7082 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, por volta das 21h. Atualize esta página periodicamente para conferir os números sorteados em tempo real e a lista completa de ganhadores das faixas de 5, 4, 3 e 2 acertos!

Como funciona a Quina e como jogar

A Quina é uma das modalidades de loteria mais tradicionais e populares do Brasil. Para apostar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80).

São premiadas as apostas que acertarem:

5 números (Quina – prêmio principal)

(Quina – prêmio principal) 4 números (Quadra)

(Quadra) 3 números (Terno)

(Terno) 2 números (Duque)

Além do preenchimento manual, o apostador conta com facilidades do sistema oficial:

Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para você.

O sistema escolhe os números aleatoriamente para você. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preço das apostas e tabela de valores

O valor cobrado varia proporcionalmente de acordo com a quantidade de dezenas marcadas no bilhete. Confira os preços das principais modalidades:

Dezenas Marcadas Valor da Aposta 5 números (aposta simples) R$ 3,00 6 números R$ 18,00 7 números R$ 63,00 8 números R$ 168,00 9 números R$ 378,00 10 números R$ 756,00 15 números (máximo) R$ 9.009,00

(Valores oficiais conforme Portal Loterias Caixa).

Probabilidades de acerto

As chances matemáticas de ganhar aumentam consideravelmente ao adicionar mais números ao jogo:

Aposta mínima (5 dezenas – R$ 3,00): Quina (5 acertos): 1 chance em 24.040.016 Quadra (4 acertos): 1 chance em 64.106 Terno (3 acertos): 1 chance em 866 Duque (2 acertos): 1 chance em 36

Aposta de 10 dezenas (R$ 756,00): Quina: 1 chance em 95.396

Aposta máxima (15 dezenas – R$ 9.009,00): Quina: 1 chance em 8.005



Bolão Caixa da Quina

O Bolão Caixa possibilita realizar apostas coletivas divididas em cotas, aumentando as chances de acerto sem ter que arcar sozinho com os custos de um jogo com mais dezenas.

Preço mínimo do bolão: R$ 15,00

R$ 15,00 Valor mínimo por cota: R$ 4,00

R$ 4,00 Número de cotas: Mínimo de 2 e máximo de 50 (a depender da quantidade de dezenas por jogo).

Mínimo de 2 e máximo de 50 (a depender da quantidade de dezenas por jogo). Como adquirir: Diretamente nos balcões das unidades lotéricas ou pelo Portal Loterias Online da Caixa (sujeito à tarifa de serviço de até 35%).

Onde e como resgatar o prêmio

Caso sua aposta seja contemplada no concurso 7082:

Valores até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Valores acima de R$ 2.259,20: O resgate é realizado exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e bilhete impresso de aposta. Prazo de expiração: Os prêmios prescrevem em 90 dias corridos a contar da data do sorteio. Após esse prazo, os valores não reclamados são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).