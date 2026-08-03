Resultado Quina 7082: confira os números sorteados nesta segunda-feira (03/08/2026)

17 – 38 – 50 – 63 – 78
Atenção: O Resultado Quina 7082 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, por volta das 21h. Atualize esta página periodicamente para conferir os números sorteados em tempo real e a lista completa de ganhadores das faixas de 5, 4, 3 e 2 acertos!
Como funciona a Quina e como jogar
A Quina é uma das modalidades de loteria mais tradicionais e populares do Brasil. Para apostar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80).
São premiadas as apostas que acertarem:
- 5 números (Quina – prêmio principal)
- 4 números (Quadra)
- 3 números (Terno)
- 2 números (Duque)
Além do preenchimento manual, o apostador conta com facilidades do sistema oficial:
- Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para você.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preço das apostas e tabela de valores
O valor cobrado varia proporcionalmente de acordo com a quantidade de dezenas marcadas no bilhete. Confira os preços das principais modalidades:
|Dezenas Marcadas
|Valor da Aposta
|5 números (aposta simples)
|R$ 3,00
|6 números
|R$ 18,00
|7 números
|R$ 63,00
|8 números
|R$ 168,00
|9 números
|R$ 378,00
|10 números
|R$ 756,00
|15 números (máximo)
|R$ 9.009,00
(Valores oficiais conforme Portal Loterias Caixa).
Probabilidades de acerto
As chances matemáticas de ganhar aumentam consideravelmente ao adicionar mais números ao jogo:
- Aposta mínima (5 dezenas – R$ 3,00):
- Quina (5 acertos): 1 chance em 24.040.016
- Quadra (4 acertos): 1 chance em 64.106
- Terno (3 acertos): 1 chance em 866
- Duque (2 acertos): 1 chance em 36
- Aposta de 10 dezenas (R$ 756,00):
- Quina: 1 chance em 95.396
- Aposta máxima (15 dezenas – R$ 9.009,00):
- Quina: 1 chance em 8.005
Bolão Caixa da Quina
O Bolão Caixa possibilita realizar apostas coletivas divididas em cotas, aumentando as chances de acerto sem ter que arcar sozinho com os custos de um jogo com mais dezenas.
- Preço mínimo do bolão: R$ 15,00
- Valor mínimo por cota: R$ 4,00
- Número de cotas: Mínimo de 2 e máximo de 50 (a depender da quantidade de dezenas por jogo).
- Como adquirir: Diretamente nos balcões das unidades lotéricas ou pelo Portal Loterias Online da Caixa (sujeito à tarifa de serviço de até 35%).
Onde e como resgatar o prêmio
Caso sua aposta seja contemplada no concurso 7082:
- Valores até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa.
- Valores acima de R$ 2.259,20: O resgate é realizado exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e bilhete impresso de aposta.
- Prazo de expiração: Os prêmios prescrevem em 90 dias corridos a contar da data do sorteio. Após esse prazo, os valores não reclamados são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).