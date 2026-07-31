Resultado Quina 7080: Confira os números sorteados nesta sexta (31/07)

02 – 19 – 24 – 39 – 49
Aviso ao leitor: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer às 21h. Atualize esta página após o horário informado para conferir os números sorteados em tempo real.
Dezenas sorteadas no Concurso 7080: Em Instantes
Como funciona a Quina?
A Quina é uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa. Com sorteios realizados de segunda-feira a sábado, a loteria permite que você ganhe prêmios acertando 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).
Como Jogar
Para apostar, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Além do preenchimento manual, existem duas opções facilitadoras:
- Surpresinha: O sistema escolhe os números de forma aleatória por você.
- Teimosinha: Você pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
O valor cobrado varia proporcionalmente à quantidade de dezenas marcadas no bilhete:
- Aposta mínima (5 números): R$ 3,00
- 6 números: R$ 18,00
- 7 números: R$ 63,00
- 15 números (aposta máxima): R$ 9.009,00
Probabilidades de Ganhar
As chances de contemplação dependem de quantas dezenas são marcadas no jogo:
- 5 números (aposta simples): 1 chance em 24.040.016 para o prêmio máximo.
- 15 números: 1 chance em 8.005 para o prêmio máximo.
- Duque (2 acertos): 1 chance em 36.
Bolão da Quina
Para quem deseja aumentar as chances investindo menos individualmente, a opção de Bolão Oficial da Caixa é uma alternativa vantajosa.
- O valor mínimo de um bolão é de R$ 12,50.
- Cada cota deve custar a partir de R$ 3,50.
- É possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.
- Também é possível adquirir cotas pré-formatadas nas próprias casas lotéricas.