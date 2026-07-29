Resultado Quina 7078 de hoje (29/07/2026): confira os números sorteados

O prêmio estimado da Quina no concurso 7078, realizado nesta quarta-feira, 29 de julho de 2026, é de R$ 26 milhões, valor acumulado do concurso anterior. Realizado pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo, o sorteio promete movimentar milhares de apostadores de todo o Brasil.
Resultado da Quina 7078: Em Instantes.
O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer.
Como jogar na Quina
Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O prêmio principal é concedido a quem acerta as 5 dezenas (Quina), mas também há premiações para apostadores que acertarem 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).
As apostas podem ser efetuadas utilizando os recursos:
- Surpresinha: sistema escolhe as dezenas aleatoriamente.
- Teimosinha: permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das apostas e probabilidades
O valor da aposta mínima, com 5 números, é de R$ 3,00. A inclusão de mais dezenas aumenta o preço da aposta e multiplica consideravelmente as chances de ganho:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta (R$)
|Chance de acerto da Quina (1 em…)
|5 números
|R$ 3,00
|24.040.016
|6 números
|R$ 18,00
|4.006.669
|7 números
|R$ 63,00
|1.144.763
|8 números
|R$ 168,00
|429.286
|10 números
|R$ 756,00
|95.396
|15 números
|R$ 9.009,00
|8.005
Bolão da Quina
O Bolão CAIXA possibilita apostar em grupo e aumentar as probabilidades de vitória. Na Quina:
- Preço mínimo do bolão: R$ 15,00.
- Valor mínimo da cota por participante: R$ 4,00.
- Permite de 2 a 50 cotas, a depender da quantidade de números escolhidos.
Premiações e Repasses Sociais
O valor bruto arrecadado com os jogos é distribuído em faixas de premiação (35% Quina, 15% Quadra, 10% Terno, 10% Duque e 15% acumulados para a Quina de São João). Parte do montante também é destinado pelo Governo Federal a investimentos essenciais em saúde, educação, esporte e segurança pública.