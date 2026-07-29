Resultado Quina 7078 de hoje (29/07/2026): confira os números sorteados

O prêmio estimado da Quina no concurso 7078, realizado nesta quarta-feira, 29 de julho de 2026, é de R$ 26 milhões, valor acumulado do concurso anterior. Realizado pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo, o sorteio promete movimentar milhares de apostadores de todo o Brasil.

Resultado da Quina 7078: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer.

Como jogar na Quina

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. O prêmio principal é concedido a quem acerta as 5 dezenas (Quina), mas também há premiações para apostadores que acertarem 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).

As apostas podem ser efetuadas utilizando os recursos:

Surpresinha: sistema escolhe as dezenas aleatoriamente.

sistema escolhe as dezenas aleatoriamente. Teimosinha: permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e probabilidades

O valor da aposta mínima, com 5 números, é de R$ 3,00. A inclusão de mais dezenas aumenta o preço da aposta e multiplica consideravelmente as chances de ganho:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) Chance de acerto da Quina (1 em…) 5 números R$ 3,00 24.040.016 6 números R$ 18,00 4.006.669 7 números R$ 63,00 1.144.763 8 números R$ 168,00 429.286 10 números R$ 756,00 95.396 15 números R$ 9.009,00 8.005

Bolão da Quina

O Bolão CAIXA possibilita apostar em grupo e aumentar as probabilidades de vitória. Na Quina:

Preço mínimo do bolão: R$ 15,00 .

. Valor mínimo da cota por participante: R$ 4,00 .

. Permite de 2 a 50 cotas, a depender da quantidade de números escolhidos.

Premiações e Repasses Sociais

O valor bruto arrecadado com os jogos é distribuído em faixas de premiação (35% Quina, 15% Quadra, 10% Terno, 10% Duque e 15% acumulados para a Quina de São João). Parte do montante também é destinado pelo Governo Federal a investimentos essenciais em saúde, educação, esporte e segurança pública.