Resultado Quina 7077 desta terça-feira (28): confira as dezenas sorteadas

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 28 de julho de 2026, o sorteio do concurso 7077 da Quina. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), trazendo a chance de premiações milionárias para os apostadores de todo o Brasil.

Resultado da Quina 7077: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer.

Como jogar na Quina

A Quina é uma das loterias mais tradicionais do país. Para participar, basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).

Caso o apostador prefira deixar a escolha dos números a cargo do sistema, é possível optar pela Surpresinha. Já a Teimosinha permite concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e probabilidades

O valor da aposta simples, com 5 números, custa R$ 3,00. À medida que se marcam mais números no volante, o preço do jogo aumenta, assim como as probabilidades de ganhar:

5 números: R$ 3,00 — Chance de 1 em 24.040.016

R$ 3,00 — Chance de 1 em 24.040.016 6 números: R$ 18,00 — Chance de 1 em 4.006.669

R$ 18,00 — Chance de 1 em 4.006.669 7 números: R$ 63,00 — Chance de 1 em 1.144.763

R$ 63,00 — Chance de 1 em 1.144.763 8 números: R$ 168,00 — Chance de 1 em 429.286

R$ 168,00 — Chance de 1 em 429.286 15 números (máximo): R$ 9.009,00 — Chance de 1 em 8.005

Bolões da Quina

Para quem deseja aumentar as chances jogando em grupo, o Bolão CAIXA é uma excelente alternativa. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, e cada cota custa a partir de R$ 4,00. É possível realizar apostas em grupos de 2 a 50 cotas, dependendo da quantidade de números selecionados. As cotas podem ser adquiridas diretamente nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online CAIXA.