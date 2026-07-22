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Resultado Quina 7072: confira as dezenas sorteadas nesta quarta-feira (22/07)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 22/07/26 21h01
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Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

O sorteio do concurso 7072 da Quina é realizado nesta quarta-feira, dia 22 de julho de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com prêmio estimado acumulado em jogo, a loteria atrai apostadores de todo o Brasil que buscam transformar a sorte em milhões.

Resultado da Quina 7072: 03 – 13 – 25 – 56 – 65

Atenção: O Resultado Quina 7072 com os cinco números sorteados e o rateio de prêmios por faixa de acertos será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que a Caixa Econômica Federal concluir a apuração do sorteio. Atualize esta página logo após as 21h para conferir as dezenas em tempo real!

Como funciona e como jogar na Quina

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil. Para jogar, o apostador deve marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80).

  • Premiação: Ganha quem acertar 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 (Duque) números.
  • Frequência dos sorteios: Os sorteios da Quina ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 21h.

Preços das apostas e Probabilidades

Quanto mais números você marcar no volante, maior é o preço do bilhete e maiores são as chances de faturar o prêmio principal:

Nº de DezenasPreço da ApostaChance de Acertar a Quina (5 acertos)
5 números (Aposta mínima)R$ 2,501 em 24.040.016
6 númerosR$ 15,001 em 4.006.669
7 númerosR$ 52,501 em 1.144.763
8 númerosR$ 140,001 em 429.286
10 númerosR$ 630,001 em 95.396
15 números (Aposta máxima)R$ 7.507,501 em 8.005

Como funcionam os Bolões da Quina?

Para quem deseja aumentar as chances sem gastar tanto individualmente, o Bolão Cota Caixa é a melhor alternativa.

  • Valor mínimo: Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 12,50.
  • Cotas: Cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.
  • Como fazer: É possível montar o seu próprio grupo com amigos e familiares diretamente nas casas lotéricas ou comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%).
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