Resultado Quina 7072: confira as dezenas sorteadas nesta quarta-feira (22/07)

O sorteio do concurso 7072 da Quina é realizado nesta quarta-feira, dia 22 de julho de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com prêmio estimado acumulado em jogo, a loteria atrai apostadores de todo o Brasil que buscam transformar a sorte em milhões.
Resultado da Quina 7072: 03 – 13 – 25 – 56 – 65
Atenção: O Resultado Quina 7072 com os cinco números sorteados e o rateio de prêmios por faixa de acertos será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que a Caixa Econômica Federal concluir a apuração do sorteio. Atualize esta página logo após as 21h para conferir as dezenas em tempo real!
Como funciona e como jogar na Quina
A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil. Para jogar, o apostador deve marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80).
- Premiação: Ganha quem acertar 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 (Duque) números.
- Frequência dos sorteios: Os sorteios da Quina ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 21h.
Preços das apostas e Probabilidades
Quanto mais números você marcar no volante, maior é o preço do bilhete e maiores são as chances de faturar o prêmio principal:
|Nº de Dezenas
|Preço da Aposta
|Chance de Acertar a Quina (5 acertos)
|5 números (Aposta mínima)
|R$ 2,50
|1 em 24.040.016
|6 números
|R$ 15,00
|1 em 4.006.669
|7 números
|R$ 52,50
|1 em 1.144.763
|8 números
|R$ 140,00
|1 em 429.286
|10 números
|R$ 630,00
|1 em 95.396
|15 números (Aposta máxima)
|R$ 7.507,50
|1 em 8.005
Como funcionam os Bolões da Quina?
Para quem deseja aumentar as chances sem gastar tanto individualmente, o Bolão Cota Caixa é a melhor alternativa.
- Valor mínimo: Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 12,50.
- Cotas: Cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.
- Como fazer: É possível montar o seu próprio grupo com amigos e familiares diretamente nas casas lotéricas ou comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%).