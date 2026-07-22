Resultado Quina 7072: confira as dezenas sorteadas nesta quarta-feira (22/07)

O sorteio do concurso 7072 da Quina é realizado nesta quarta-feira, dia 22 de julho de 2026, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com prêmio estimado acumulado em jogo, a loteria atrai apostadores de todo o Brasil que buscam transformar a sorte em milhões.

Resultado da Quina 7072: 03 – 13 – 25 – 56 – 65

Atenção: O Resultado Quina 7072 com os cinco números sorteados e o rateio de prêmios por faixa de acertos será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que a Caixa Econômica Federal concluir a apuração do sorteio. Atualize esta página logo após as 21h para conferir as dezenas em tempo real!

Como funciona e como jogar na Quina

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil. Para jogar, o apostador deve marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80).

Premiação: Ganha quem acertar 5 (Quina) , 4 (Quadra) , 3 (Terno) ou 2 (Duque) números.

Ganha quem acertar , , ou números. Frequência dos sorteios: Os sorteios da Quina ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 21h.

Preços das apostas e Probabilidades

Quanto mais números você marcar no volante, maior é o preço do bilhete e maiores são as chances de faturar o prêmio principal:

Nº de Dezenas Preço da Aposta Chance de Acertar a Quina (5 acertos) 5 números (Aposta mínima) R$ 2,50 1 em 24.040.016 6 números R$ 15,00 1 em 4.006.669 7 números R$ 52,50 1 em 1.144.763 8 números R$ 140,00 1 em 429.286 10 números R$ 630,00 1 em 95.396 15 números (Aposta máxima) R$ 7.507,50 1 em 8.005

Como funcionam os Bolões da Quina?

Para quem deseja aumentar as chances sem gastar tanto individualmente, o Bolão Cota Caixa é a melhor alternativa.

Valor mínimo: Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 12,50.

Os bolões da Quina têm preço mínimo de R$ 12,50. Cotas: Cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.

Cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. Como fazer: É possível montar o seu próprio grupo com amigos e familiares diretamente nas casas lotéricas ou comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%).