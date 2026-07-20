Resultado Quina 7070: veja os números sorteados nesta segunda-feira (20/07/2026)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira, 20 de julho de 2026, o sorteio da Quina, concurso 7070. O evento ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com início marcado para as 20h. Apostadores de todo o Brasil aguardam a revelação dos cinco números da sorte para conferir se levarão o prêmio principal ou alguma das faixas de premiação secundárias.

Resultado da Quina 7070: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer a partir das 20h. Mantenha esta página aberta e atualize para conferir os números sorteados em primeira mão.

Dezenas Sorteadas (Concurso 7070):

[ — ] – [ — ] – [ — ] – [ — ] – [ — ] (Aguardando a realização do sorteio pela Caixa Econômica Federal)

Como funciona a Quina: Guia de Apostas e Regras Gerais

A Quina é uma das loterias mais tradicionais do país, com sorteios diários realizados de segunda-feira a sábado (com exceção de feriados).

Como Jogar

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante (de 01 a 80). Ganham prêmios os acertadores de:

Quina: 5 acertos (prêmio principal)

5 acertos (prêmio principal) Quadra: 4 acertos

4 acertos Terno: 3 acertos

3 acertos Duque: 2 acertos

Você também pode optar pela Surpresinha (sistema escolhe os números aleatoriamente) ou pela Teimosinha (concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Preços das Apostas

Aposta simples (5 números): R$ 2,50

R$ 2,50 Aposta com 6 números: R$ 15,00

R$ 15,00 Aposta com 7 números: R$ 52,50

R$ 52,50 Aposta com 8 números: R$ 140,00 (Quanto mais números marcar, maior o valor do jogo e maiores as chances de ganhar).

Probabilidades de Ganhar (Aposta Simples de 5 números)

5 acertos (Quina): 1 em 24.040.016

1 em 24.040.016 4 acertos (Quadra): 1 em 64.106

1 em 64.106 3 acertos (Terno): 1 em 866

1 em 866 2 acertos (Duque): 1 em 36

Bolão da Caixa

Para aumentar as chances sem gastar tanto individualmente, o apostador pode realizar um Bolão Oficial da Caixa. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível adquirir cotas em qualquer lotérica ou pelo portal oficial de loterias da Caixa.