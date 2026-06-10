Resultado Quina 7047: Veja os números sorteados nesta quarta-feira (10/06)

Nesta quarta-feira, 10 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7047 da Quina. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília). Para este concurso, o prêmio principal está acumulado e estimado em impressionantes R$ 10 milhões para quem conseguir acertar as cinco dezenas mágicas.

Resultado da Quina 7047: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir em primeira mão se você é o mais novo milionário do Brasil.

Enquanto os globos da Caixa não começam a girar, confira abaixo todas as informações gerais sobre como funciona a dinâmica da Quina, tabelas de preços, bolões e as suas reais probabilidades de ganhar.

Como jogar na Quina?

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertarem 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

Caso prefira, o apostador pode deixar que o próprio sistema da Caixa escolha as dezenas de forma aleatória através da “Surpresinha”. Também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da “Teimosinha”.

Preços das Apostas

A aposta mínima da Quina consiste na marcação de 5 números e custa R$ 3,00. À medida que mais números são adicionados ao bilhete, o valor do jogo sobe, mas as chances de faturar o prêmio milionário aumentam proporcionalmente:

5 números: R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 9 números: R$ 378,00

R$ 378,00 10 números: R$ 756,00

R$ 756,00 (O limite máximo de escolha permite até 15 números em um único cartão)

Como funcionam os Bolões?

Os Bolões Oficiais da Caixa são uma excelente alternativa para quem deseja jogar em grupo e aumentar consideravelmente as chances de acerto gastando menos. Na Quina, os bolões têm um preço mínimo de R$ 15,00 nas casas lotéricas. Cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

É possível realizar um bolão de 2 a 50 cotas, dependendo da quantidade de números selecionados no jogo. Além disso, o apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas, onde há uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Probabilidades de Ganhar

As chances de acertar a combinação principal variam conforme a quantidade de números jogados. Em uma aposta simples de 5 números, a probabilidade de cravar a Quina é de 1 chance em 24.040.016.

Confira as probabilidades para cada faixa com o jogo simples:

5 acertos (Quina): 1 em 24.040.016

1 em 24.040.016 4 acertos (Quadra): 1 em 64.106

1 em 64.106 3 acertos (Terno): 1 em 866

1 em 866 2 acertos (Duque): 1 em 36

Onde retirar o prêmio?

Caso sua aposta seja uma das contempladas, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Se o prêmio líquido for superior ao limite de saque das lotéricas, o pagamento será feito exclusivamente nas agências bancárias.

Atenção: Os prêmios das loterias Caixa prescrevem após 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Após esse período, os valores não resgatados são integralmente repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).