Resultado da Quina 7046: Veja os números sorteados nesta terça (09/06)

Nesta terça-feira, 09 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7046 da Quina. Com o prêmio principal acumulado na impressionante marca de R$ 8,5 milhões, o sorteio está agendado para acontecer a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

As apostas para este concurso puderam ser validadas até as 20h do dia de hoje, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais da instituição.

Resultado da Quina 7046: Em Instantes.

O Resultado Quina 7046 com as cinco dezenas premiadas da noite e o rateio detalhado dos ganhadores em todas as faixas (Duque, Terno, Quadra e Quina) será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir se o seu bilhete é o próximo grande milionário do país.

Informações gerais sobre a Quina

Para quem acompanha ou deseja começar a apostar em uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa, reunimos abaixo os principais detalhes operacionais, estatísticas e mecânicas de funcionamento do jogo com base nas diretrizes oficiais.

Como Jogar

Para jogar na Quina, o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números de forma aleatória por meio da “Surpresinha”. É possível também repetir a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos usando a “Teimosinha”.

Faixas de Premiação

Ganha prêmios na Quina quem acertar:

2 números (Duque)

(Duque) 3 números (Terno)

(Terno) 4 números (Quadra)

(Quadra) 5 números (Quina – prêmio principal)

Preços das Apostas

O valor investido varia conforme a quantidade de números selecionados em um único jogo. Quanto mais dezenas marcadas, maior o custo do bilhete e maiores as chances de vitória:

5 números (aposta mínima): R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 9 números: R$ 378,00

R$ 378,00 (Os valores escalam proporcionalmente até o limite de 15 números).

Probabilidades de Acerto

As chances de cravar a faixa principal com uma aposta simples de 5 números é de 1 em 24.040.016. No entanto, ao apostar o limite máximo de 15 dezenas, a probabilidade de faturar o prêmio milionário reduz drasticamente para 1 em 6.005, aumentando também as chances de ganhos múltiplos nas faixas inferiores.

Bolão Caixa

Para aumentar as chances de vitória de forma econômica, os apostadores podem optar pelo Bolão Caixa. Essa modalidade permite realizar apostas em grupo, dividindo o custo total em cotas. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível adquirir um bolão organizando o próprio grupo de amigos ou comprando cotas de jogos predefinidos diretamente com o atendente da casa lotérica (com a cobrança de uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota).