Resultado Quina 7045: veja os números da loteria desta segunda (08/06)

Nesta segunda-feira, 8 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7045 da Quina. O evento está programado para acontecer no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília). O prêmio está estimado em R$ 7,5 milhões.

Resultado da Quina 7045: 12 – 13 – 17 – 54 – 71

O Resultado Quina 7045 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir em primeira mão os números sorteados.

Informações gerais sobre a Quina

Se você é novo nas loterias ou quer aprimorar sua forma de jogar, confira abaixo os principais detalhes sobre o funcionamento da Quina, baseados nas diretrizes oficiais das Loterias Caixa.

Como Jogar

Para participar, o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. É possível deixar que o próprio sistema escolha os números de forma aleatória por meio da opção Surpresinha. Outra alternativa é a Teimosinha, que permite concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas no mesmo bilhete. Quanto mais números marcar, maior o preço e melhores as chances de ganhar:

5 números (aposta mínima): R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 (Os valores aumentam progressivamente até o limite de 15 números, que custa R$ 7.507,50).

Probabilidades de Ganhar

Ganham prêmios os acertadores de 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

Com uma aposta simples de 5 números, a probabilidade de acertar a Quina principal é de 1 em 24.040.016 .

de 5 números, a probabilidade de acertar a Quina principal é de . Já se o apostador optar pelo jogo máximo de 15 números, as chances de cravar o prêmio principal sobem drasticamente para 1 em 8.005.

Bolões Oficiais

Para quem deseja aumentar as probabilidades de vitória sem gastar uma fortuna individualmente, o Bolão Caixa é a melhor opção.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50.

Cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.

É permitido realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas (a quantidade varia conforme o total de dezenas jogadas).

Também é possível adquirir cotas de bolões organizados diretamente pelas Unidades Lotéricas, onde pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.