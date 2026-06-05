Resultado Quina 7043 de hoje, sexta-feira (05/06/2026): Prêmio de R$ 20 milhões

As Loterias Caixa realizam nesta sexta-feira, dia 5 de junho de 2026, o aguardado sorteio da Quina, válido pelo concurso 7043. Após a pausa dos sorteios no dia anterior devido ao feriado nacional de Corpus Christi, a modalidade retorna com o prêmio principal estimado no impressionante valor de R$ 20 milhões para quem conseguir cravar as cinco dezenas sorteadas.

O evento será realizado no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a partir das 20h (horário de Brasília). Contudo, devido aos protocolos internos de apuração dos bilhetes premiados em todo o território nacional, os dados completos e o rateio oficial de ganhadores estarão consolidados por volta das 21h.

Resultado da Quina 7043: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após o horário informado para conferir, em primeira mão, as dezenas de hoje e descobrir se você se tornou o mais novo milionário do país.

Informações Gerais sobre a Quina

Se você está começando a apostar agora ou quer entender melhor como funciona uma das loterias diárias mais tradicionais do Brasil, confira abaixo os principais detalhes técnicos operados de acordo com as diretrizes oficiais das Loterias Caixa.

Como Jogar na Quina?

Para participar, o apostador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O sistema das lotéricas também oferece a opção da “Surpresinha”, onde o próprio terminal escolhe os números de forma aleatória pelo cliente, e a “Teimosinha”, que permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Leva o prêmio máximo quem acertar as 5 dezenas (Quina), mas também são distribuídos prêmios de menor valor para acertos de 4 (Quadra), 3 (Terno) e 2 (Duque) números.

Preços das Apostas

O valor investido varia conforme a quantidade de dezenas selecionadas em um mesmo bilhete. Quanto mais números marcar, maior o preço cobrado e maiores as chances de vitória:

5 números (aposta simples): R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 8 números: R$ 162,00

R$ 162,00 (Os valores escalam progressivamente até o limite de 15 dezenas permitidas por jogo)

Probabilidades de Ganhar

Com uma aposta simples de 5 números (ao custo de R$ 3,00), a chance de acertar a Quina principal é de 1 em 24.040.016. No entanto, ao jogar o limite máximo de 15 dezenas, a probabilidade despenca para excelentes 1 em 8.005, aumentando drasticamente as oportunidades do apostador.

Bolões Oficiais da Caixa

Para quem deseja aumentar as probabilidades sem gastar valores exorbitantes individualmente, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. É possível organizar grupos com amigos e familiares ou adquirir cotas prontas diretamente nas casas lotéricas. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota individual não pode ser inferior a R$ 3,50.