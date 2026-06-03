Resultado Quina 7042: prêmio desta quarta-feira (03/06) está estimado em R$ 18 milhões

Nesta quarta-feira, 3 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7042 da Quina. O prêmio principal está estimado no impressionante valor de R$ 18 milhões, após acumular no sorteio anterior. O evento está programado para acontecer a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). As apostas puderam ser validadas até as 20h nas casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos oficiais da instituição.

Resultado da Quina 7042: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize esta página logo após as 21h para conferir em tempo real as dezenas sorteadas e o rateio completo dos ganhadores para as faixas de 5, 4, 3 e 2 acertos.

Saiba tudo sobre a Quina: Como funciona, preços e probabilidades

A Quina é uma das loterias mais tradicionais e queridas do Brasil, famosa por realizar sorteios quase diários — de segunda a sábado — e por oferecer chances contínuas de premiação.

Como jogar na Quina?

Para apostar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Se preferir deixar que o sistema escolha os números por você de forma aleatória, basta optar pela “Surpresinha”. Também é possível repetir a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da “Teimosinha”.

Como funcionam os Bolões?

Para quem deseja aumentar as probabilidades de vitória gastando menos, o Bolão Caixa é a alternativa ideal. É possível formar um grupo com amigos ou adquirir uma cota de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas (com a possibilidade de cobrança de uma tarifa de serviço de até 35% do valor da cota). Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.

Probabilidades de ganhar

As chances de acertar o prêmio máximo (a Quina) com um jogo simples de 5 números é de 1 em 24.040.016. No entanto, ao cravar a aposta máxima de 15 números, a probabilidade despenca para 1 em 8.005. Vale lembrar que a loteria também premia quem acerta 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 (Duque) números, com as seguintes chances para o jogo simples:

Quadra (4 acertos): 1 em 64.106

1 em 64.106 Terno (3 acertos): 1 em 866

1 em 866 Duque (2 acertos): 1 em 36

Arrecadação e Distribuição do Prêmio

Do total arrecadado pela Caixa com as apostas, o prêmio bruto corresponde a 43,35%. Dessa porcentagem, a distribuição é feita da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números (Quina);

são distribuídos entre os acertadores dos 5 números (Quina); 15% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

entre os acertadores de 4 números (Quadra); 10% entre os acertadores de 3 números (Terno);

entre os acertadores de 3 números (Terno); 10% entre os acertadores de 2 números (Duque);

entre os acertadores de 2 números (Duque); 15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João (concurso especial de junho);

acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João (concurso especial de junho); 15% acumulam para o prêmio principal do próximo concurso de final 5.