Resultado Quina 7041: Sorteio de R$ 16,5 milhões desta terça-feira (02/06)

Nesta terça-feira, 2 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7041 da Quina. Com o prêmio principal acumulado após dez rodadas sem vencedores na faixa máxima, a estimativa para o prêmio de hoje é de impressionantes R$ 16,5 milhões. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília).

Resultado da Quina 7041: Em Instantes.

O Resultado Quina 7041 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página a partir das 21h para conferir as cinco dezenas da sorte em primeira mão e descobrir se você se tornou o próximo milionário do país.

Como funciona a Quina: Guia Prático, Preços e Probabilidades

Se você está acompanhando o Resultado Quina 7041 mas ainda tem dúvidas sobre o funcionamento dessa que é uma das loterias mais tradicionais do Brasil, confira abaixo as informações gerais do jogo regulamentado pelas Loterias Caixa.

Como Jogar

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O sistema também disponibiliza a “Surpresinha”, que escolhe os números de forma aleatória e automática para o cliente. É possível ainda concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da “Teimosinha”.

Faixas de Premiação

Ganha o prêmio principal (a Quina) quem acertar as 5 dezenas sorteadas. No entanto, a modalidade também distribui valores significativos para quem cravar menos números:

Quadra: 4 acertos;

4 acertos; Terno: 3 acertos;

3 acertos; Duque: 2 acertos.

Probabilidades de Ganhar

As chances de faturar o prêmio milionário variam conforme a quantidade de números jogados:

Com uma aposta simples ( 5 números ), a probabilidade de acertar a Quina é de 1 em 24.040.016.

), a probabilidade de acertar a Quina é de 1 em 24.040.016. Já com a aposta máxima (15 números), a chance despenca para uma em apenas 8.005.

Bolões Oficiais da Caixa

Para quem deseja aumentar as probabilidades sem gastar muito de forma individual, o Bolão Caixa é a melhor alternativa. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas (com uma tarifa de serviço de até 35%) ou registrar um grupo com amigos no próprio caixa. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50.