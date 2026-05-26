Resultado Quina 7035: Sorteio desta terça-feira, 26/05/2026, tem prêmio estimado em R$ 8 milhões

Nesta terça-feira, 26 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7035 da Quina. O evento está programado para acontecer a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP). Após o concurso anterior (7034) terminar acumulado, a estimativa de prêmio para a faixa principal de cinco acertos hoje chega à impressionante marca de R$ 8 milhões.

Resultado da Quina 7035: Em Instantes.

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir em primeira mão as cinco dezenas premiadas e o rateio completo dos ganhadores.

Como jogar na Quina

Para concorrer aos prêmios milionários da Quina, o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O sistema também disponibiliza a opção “Surpresinha”, que escolhe os números de forma aleatória para o jogador. É possível ainda concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da “Teimosinha”.

Ganham prêmios os acertadores de 5 (Quina), 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 (Duque) números. Os sorteios regulares acontecem seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado.

Preços das apostas

O valor cobrado por jogo varia proporcionalmente conforme a quantidade de dezenas selecionadas no bilhete, o que aumenta o custo, mas também melhora as chances de vitória:

5 números (aposta simples): R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal oficial Loterias Caixa ou pelo aplicativo de apostas da Caixa.

Probabilidades de ganhar

As chances de faturar a faixa principal mudam drasticamente dependendo do tipo de jogo realizado. Em uma aposta simples, de 5 números, a probabilidade de cravar a Quina é de 1 em 24.040.016. Caso o apostador decida jogar o limite máximo de 15 números (com custo de R$ 9.009,00), a chance de levar o prêmio principal sobe para 1 em 8.005.

Nas faixas menores, com uma aposta simples, as probabilidades são de 1 em 64.106 para a Quadra; 1 em 866 para o Terno; e 1 em 36 para o Duque.

Como funcionam os Bolões

Quem deseja aumentar as probabilidades sem gastar muito de forma individual pode optar pelo Bolão Caixa. Para a Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00.

É permitido realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas (a depender da quantidade de números jogados). Caso o participante compre um bolão organizado diretamente pela casa lotérica, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.