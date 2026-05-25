Resultado Quina 7034: Veja números sorteados nesta segunda-feira (25/05/2026)

As Loterias Caixa realizam nesta segunda-feira, dia 25 de maio de 2026, o sorteio do concurso 7034 da Quina. O evento está agendado para acontecer a partir das 21h (horário de Brasília) e traz um prêmio estimado em R$ 3 milhões para o apostador que conseguir cravar as cinco dezenas de ouro. O sorteio acontece tradicionalmente no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Quina 7034: Em Instantes.

(Aguardando a realização do sorteio pelas Loterias Caixa)

O resultado oficial com as dezenas sorteadas, a quantidade de ganhadores por faixa de premiação (Quina, Quadra, Terno e Duque) e o rateio detalhado dos valores serão apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir se o seu bilhete é o próximo milionário!

Tudo sobre a Quina: Como funciona, preços e probabilidades

Se você é novo no universo das loterias ou deseja aprimorar sua estratégia de apostas, confira abaixo as principais informações baseadas nas regras oficiais da Caixa Econômica Federal.

Como jogar na Quina?

Para apostar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira deixar a escolha por conta do sistema, você pode optar pela Surpresinha. Também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da Teimosinha.

Os sorteios da Quina acontecem de segunda-feira a sábado, sempre no período da noite. Ganham prêmios os acertadores de 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

Preços das Apostas

Abaixo, veja a tabela de valores para jogar na Quina conforme a quantidade de dezenas selecionadas no bilhete:

5 números (aposta mínima): R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 9 números: R$ 378,00

R$ 378,00 10 números: R$ 756,00

R$ 756,00 (O limite máximo permitido por volante é de 15 números, com reajustes proporcionais de valor).

Probabilidades de Ganhar

As chances de faturar o prêmio principal variam de acordo com o tamanho da sua aposta. Veja a probabilidade para os cenários mais comuns:

Aposta Simples (5 números): 1 chance em 24.040.016

1 chance em 24.040.016 Aposta de 6 números: 1 chance em 4.006.669

1 chance em 4.006.669 Aposta de 7 números: 1 chance em 1.144.763

1 chance em 1.144.763 Aposta Máxima (15 números): 1 chance em 8.005

Bolão da Quina

Para aumentar as chances de vitória dividindo os custos com amigos, familiares ou até comprando cotas organizadas pelas próprias lotéricas, o Bolão Caixa é a melhor opção. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É permitido realizar um bolão de 2 a 50 cotas, dependendo da quantidade de números selecionados.