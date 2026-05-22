Resultado Quina 7032: Prêmio de R$ 1,3 milhão é sorteado nesta sexta-feira (22/05)

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite desta sexta-feira, 22 de maio de 2026, o sorteio do concurso 7032 da Quina. O prêmio principal da faixa de cinco acertos está acumulado e estimado em R$ 1,3 milhão. O evento acontece tradicionalmente no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília).

As apostas puderam ser validadas em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais eletrônicos oficiais da Caixa até as 20h.

Resultado da Quina 7032: Em Instantes.

O Resultado Quina 7032 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir em primeira mão as cinco dezenas premiadas e o rateio detalhado com o número de ganhadores de cada faixa de premiação.

Como funciona a Quina: Saiba tudo sobre a loteria diária da Caixa

Para quem deseja testar a sorte, a Quina se destaca por ter sorteios de segunda-feira a sábado. Abaixo, confira as principais informações sobre regras, preços, bolões e chances de ganhar, baseadas nos dados oficiais das Loterias Caixa.

Como Jogar

Jogar na Quina é simples. O volante possui 80 números (de 01 a 80). O apostador deve marcar de 5 a 15 números. Ganham prêmios os acertadores de 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 números (Quina).

Se preferir, o sistema pode escolher os números de forma aleatória por meio da “Surpresinha”. Também é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da “Teimosinha”.

Probabilidades de Ganhar

As chances de cravar o prêmio máximo mudam drasticamente de acordo com o tamanho do seu jogo:

Com uma aposta simples de 5 números , a probabilidade de acertar a Quina é de 1 em 24.040.016.

, a probabilidade de acertar a Quina é de 1 em 24.040.016. Já com uma aposta máxima de 15 números, a chance de faturar o prêmio principal passa a ser de 1 em apenas 8.005.

Como funcionam os Bolões

O Bolão Caixa permite realizar apostas em grupo de forma segura. Basta preencher o campo específico no volante ou solicitar diretamente ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É uma excelente alternativa para aumentar as probabilidades dividindo os custos do jogo com amigos ou familiares.