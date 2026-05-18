Resultado Quina 7028: Veja os números do sorteio de R$ 10,5 milhões hoje (18/05)

Nesta segunda-feira, dia 18 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 7028 da Quina. O evento está programado para acontecer a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio principal está estimado no impressionante valor de R$ 10,5 milhões, montante que acumulou após nenhum apostador cravar as cinco dezenas no sorteio anterior. As apostas puderam ser validadas até as 20h nas casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da instituição.

Resultado da Quina 7028: Em Instantes.

O Resultado Quina concurso 7028 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página após as 21h para conferir em primeira mão as cinco dezenas da sorte, além do rateio completo com o número de ganhadores de cada faixa de premiação.

Guia Geral da Quina: Saiba tudo sobre a loteria diária da Caixa

Se você quer começar a apostar ou deseja entender melhor a dinâmica da Quina, reunimos abaixo as informações oficiais coletadas diretamente no portal das Loterias Caixa.

Como Jogar

Para participar da Quina, o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O prêmio principal (Quina) é pago a quem acertar as 5 dezenas sorteadas. No entanto, o jogo também distribui prêmios menores para quem acertar 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 (Duque) números.

O apostador que preferir pode deixar que o próprio sistema escolha os números de maneira aleatória por meio da opção Surpresinha. Outra modalidade é a Teimosinha, ideal para quem deseja concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor investido varia de acordo com a quantidade de números marcados no bilhete:

Aposta mínima (5 números): R$ 3,00

R$ 3,00 6 números: R$ 18,00

R$ 18,00 7 números: R$ 63,00

R$ 63,00 (Os valores sobem progressivamente até o limite máximo permitindo por aposta, que é de 15 números).

Probabilidades de Ganhar

Quanto mais números forem marcados, maiores as chances de faturar o prêmio milionário. Contudo, o preço do bilhete também se eleva:

Com uma aposta simples (5 números – R$ 3,00): A probabilidade de acertar a Quina e levar o prêmio máximo é de 1 em 24.040.016 .

A probabilidade de acertar a Quina e levar o prêmio máximo é de . Com uma aposta máxima (15 números): A probabilidade cai para 1 em 8.005, maximizando as chances do investidor.

Bolões da Quina

Os Bolões Oficiais da Caixa são uma excelente alternativa para quem deseja aumentar as chances de ganhar gastando menos, já que o valor total do jogo é dividido em cotas entre os participantes. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Cada cota, porém, não pode ter valor inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas (a depender do volume de dezenas selecionadas). Você pode organizar o bolão com amigos ou adquirir cotas prontas diretamente nas casas lotéricas.