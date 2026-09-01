Resultado Mega Sena 3052: confira os números sorteados nesta terça (01/09)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 01 de setembro de 2026 (01/09/26), o sorteio do concurso 3052 da Mega-Sena. O evento está marcado para as 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, localizado em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa nas redes sociais e no YouTube. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 36 milhões e promete transformar o vencedor do dia em milionário.

Resultado da Mega Sena 3052:

16 – 30 – 40 – 47 – 48 – 60

O Resultado Mega Sena 3052 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualizaremos este espaço em tempo real com as seis dezenas sorteadas e o detalhamento do rateio dos prêmios logo após a validação dos auditores da Caixa. Mantenha esta página aberta e atualize após as 21h.

Como jogar e informações gerais sobre a Mega-Sena

A Mega-Sena é a maior e mais popular modalidade de loteria do Brasil. A seguir, confira todos os detalhes de como apostar, valores, chances e regras.

Como Jogar

Para participar, o apostador deve escolher de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante (de 01 a 60). Leva o prêmio principal (Sena) quem acertar as 6 dezenas sorteadas. Também recebem premiação as apostas que garantirem a Quina (5 acertos) e a Quadra (4 acertos).

As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada do país, no site oficial do Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Preços das Apostas

O valor da aposta varia conforme a quantidade de dezenas marcadas no bilhete:

Aposta simples (6 números): R$ 6,00

R$ 6,00 7 números: R$ 42,00

R$ 42,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 9 números: R$ 504,00

R$ 504,00 10 números: R$ 1.260,00

R$ 1.260,00 (Os valores sobem progressivamente até o limite máximo de 20 números por cartão).

Probabilidades de Ganhar

As chances de acertar a Sena e faturar o prêmio milionário dependem do número de dezenas marcadas:

6 números (R$ 6,00): 1 chance em 50.063.860

1 chance em 50.063.860 7 números: 1 chance em 7.151.980

1 chance em 7.151.980 8 números: 1 chance em 1.787.995

1 chance em 1.787.995 10 números: 1 chance em 238.399

1 chance em 238.399 15 números: 1 chance em 10.003

1 chance em 10.003 20 números: 1 chance em 1.292

Bolões Oficiais da Caixa

O Bolão da Caixa é a alternativa ideal para quem deseja aumentar as chances jogando mais números em grupo:

Preço mínimo do Bolão: R$ 18,00.

R$ 18,00. Cota mínima por participante: R$ 7,00.

R$ 7,00. Quantidade de cotas: Permite de 2 a 100 cotas.

Permite de 2 a 100 cotas. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias casas lotéricas, podendo ser cobrada uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.