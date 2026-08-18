Resultado Mega Sena 3046: veja os números sorteados nesta terça-feira (18/08)

A expectativa toma conta dos apostadores de todo o país nesta terça-feira, 18 de agosto de 2026. A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3046 da Mega Sena, com um prêmio acumulado estimado em R$ 45 milhões para a aposta que acertar sozinha as seis dezenas sorteadas. A extração das bolinhas ocorre a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo através das redes sociais e do canal oficial da Caixa no YouTube.

Resultado da Mega Sena 3046:

16 – 23 – 24 – 33 – 36 – 52

Aviso Importante aos Apostadores: O resultado oficial e completo desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, a partir das 21h. Atualize esta página para conferir em primeira mão as seis dezenas sorteadas, a quantidade de ganhadores e o rateio detalhado das faixas de prêmio (Sena, Quina e Quadra).

Guia Completo da Mega Sena: Regras, Probabilidades e Como Apostar

Enquanto os globos do Espaço da Sorte não começam a girar para o concurso 3046, confira a seguir o guia completo com tudo o que você precisa saber sobre a dinâmica e as regras da maior loteria do Brasil.

Como Jogar na Mega Sena

Para participar do sorteio, o apostador deve escolher de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante (de 01 a 60). O prêmio principal é concedido a quem acerta todas as 6 dezenas sorteadas (Sena), mas também há prêmios para quem acerta 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

Surpresinha: Opção em que o sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória para o apostador.

Opção em que o sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma aleatória para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor de entrada para a aposta simples, contendo 6 dezenas, é de R$ 6,00. O apostador pode marcar mais números para aumentar exponencialmente as chances de acerto, ajustando o custo da aposta:

Nº de Dezenas Valor da Aposta (R$) Probabilidade de Acerto (Sena) 6 dezenas R$ 6,00 1 em 50.063.860 7 dezenas R$ 42,00 1 em 7.151.980 8 dezenas R$ 168,00 1 em 1.787.995 9 dezenas R$ 504,00 1 em 595.998 10 dezenas R$ 1.260,00 1 em 238.399 12 dezenas R$ 5.544,00 1 em 54.182 15 dezenas R$ 30.030,00 1 em 10.003 20 dezenas R$ 232.560,00 1 em 1.292

Bolões Oficiais da Caixa

O Bolão CAIXA permite apostar em grupo dividindo os custos do bilhete.

O valor mínimo do bolão é de R$ 18,00 , com cotas a partir de R$ 8,00 .

, com cotas a partir de . Permite de 2 a 100 cotas por bolão.

Podem ser realizadas até 10 apostas por bolão, todas com o mesmo número de dezenas.

As casas lotéricas também vendem cotas de bolões organizados por elas próprias, podendo cobrar uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Resgate de Prêmios

Os ganhadores de valores até R$ 1.903,98 (com a devida isenção de IRPF) podem resgatar o prêmio diretamente em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa. Para valores superiores a esse teto, o pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal mediante apresentação do comprovante original de aposta, documento de identidade e CPF. Prêmios iguais ou maiores que R$ 10.000,00 são liberados no prazo mínimo de dois dias úteis.