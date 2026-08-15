Resultado Mega Sena 3045: confira as dezenas sorteadas

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (16), o sorteio do concurso 3045 da Mega-Sena, com um prêmio milionário estimado em jogo. As dezenas serão extraídas a partir das 11h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), sob auditoria pública e transmissão ao vivo nos canais oficiais da instituição.
Resultado da Mega Sena 3045
– A partir das 11h
ATENÇÃO: O Resultado Mega Sena 3045 será publicado e atualizado em tempo real nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa Econômica Federal. Mantenha esta página aberta e atualize a navegação após as 21h para conferir os seis números sorteados, os valores das faixas de premiação (Sena, Quina e Quadra) e o detalhamento dos ganhadores por região.
Como jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena é a principal e mais popular modalidade de loteria do Brasil. Para participar, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante de apostas (numerados de 01 a 60).
É premiado com o prêmio principal (Sena) quem acertar os 6 números sorteados. No entanto, quem acerta 5 (Quina) ou 4 números (Quadra) também garante premiações em dinheiro.
A Caixa disponibiliza modalidades facilitadoras de jogo:
- Surpresinha: o próprio sistema da lotérica escolhe os números de forma aleatória para o jogador.
- Teimosinha: permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
Preços das Apostas e Probabilidades de Ganhar
Quanto mais números forem marcados no volante, maior é o custo do jogo e maiores são as chances de faturar a bolada. Veja a tabela de valores e probabilidades das principais apostas:
|Números Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto (Sena – 6 números)
|Chance de Acerto (Quina – 5 números)
|Chance de Acerto (Quadra – 4 números)
|6 números (aposta simples)
|R$ 6,00
|1 em 50.063.860
|1 em 154.518
|1 em 2.332
|7 números
|R$ 42,00
|1 em 7.151.980
|1 em 44.981
|1 em 1.038
|8 números
|R$ 168,00
|1 em 1.787.995
|1 em 17.192
|1 em 539
|9 números
|R$ 504,00
|1 em 595.998
|1 em 7.791
|1 em 312
|10 números
|R$ 1.260,00
|1 em 238.399
|1 em 3.973
|1 em 195
|15 números
|R$ 30.030,00
|1 em 10.003
|1 em 370
|1 em 37
|20 números
|R$ 232.560,00
|1 em 1.292
|1 em 81
|1 em 13
Como funcionam os Bolões da Mega-Sena
O Bolão das Loterias CAIXA é a alternativa oficial para quem deseja apostar em grupo e multiplicar as chances de vitória dividindo o valor do jogo.
- Preço mínimo: os bolões na Mega-Sena têm valor mínimo de R$ 18,00, sendo que cada cota individual custa a partir de R$ 7,00 ou R$ 8,00 (dependendo do número de dezenas).
- Quantidade de cotas: varia de 2 até 100 cotas por bolão.
- Organização das lotéricas: é possível adquirir cotas prontas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online CAIXA. Nesses casos, pode incidir uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.
Como resgatar o prêmio
Os prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados diretamente em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Valores superiores a este patamar devem ser sacados exclusivamente nas agências bancárias da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o recibo original do bilhete premiado.
- Prazo de validade: os prêmios prescrevem em 90 dias corridos a contar da data do sorteio. Caso o valor não seja reclamado dentro do prazo, o montante é repassado integralmente ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).