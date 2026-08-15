Resultado Mega Sena 3045: confira as dezenas sorteadas

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (16), o sorteio do concurso 3045 da Mega-Sena, com um prêmio milionário estimado em jogo. As dezenas serão extraídas a partir das 11h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), sob auditoria pública e transmissão ao vivo nos canais oficiais da instituição.

Resultado da Mega Sena 3045

– A partir das 11h

ATENÇÃO: O Resultado Mega Sena 3045 será publicado e atualizado em tempo real nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa Econômica Federal. Mantenha esta página aberta e atualize a navegação após as 21h para conferir os seis números sorteados, os valores das faixas de premiação (Sena, Quina e Quadra) e o detalhamento dos ganhadores por região.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal e mais popular modalidade de loteria do Brasil. Para participar, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante de apostas (numerados de 01 a 60).

É premiado com o prêmio principal (Sena) quem acertar os 6 números sorteados. No entanto, quem acerta 5 (Quina) ou 4 números (Quadra) também garante premiações em dinheiro.

A Caixa disponibiliza modalidades facilitadoras de jogo:

Surpresinha: o próprio sistema da lotérica escolhe os números de forma aleatória para o jogador.

o próprio sistema da lotérica escolhe os números de forma aleatória para o jogador. Teimosinha: permite concorrer com os mesmos números por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Probabilidades de Ganhar

Quanto mais números forem marcados no volante, maior é o custo do jogo e maiores são as chances de faturar a bolada. Veja a tabela de valores e probabilidades das principais apostas:

Números Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto (Sena – 6 números) Chance de Acerto (Quina – 5 números) Chance de Acerto (Quadra – 4 números) 6 números (aposta simples) R$ 6,00 1 em 50.063.860 1 em 154.518 1 em 2.332 7 números R$ 42,00 1 em 7.151.980 1 em 44.981 1 em 1.038 8 números R$ 168,00 1 em 1.787.995 1 em 17.192 1 em 539 9 números R$ 504,00 1 em 595.998 1 em 7.791 1 em 312 10 números R$ 1.260,00 1 em 238.399 1 em 3.973 1 em 195 15 números R$ 30.030,00 1 em 10.003 1 em 370 1 em 37 20 números R$ 232.560,00 1 em 1.292 1 em 81 1 em 13

Como funcionam os Bolões da Mega-Sena

O Bolão das Loterias CAIXA é a alternativa oficial para quem deseja apostar em grupo e multiplicar as chances de vitória dividindo o valor do jogo.

Preço mínimo: os bolões na Mega-Sena têm valor mínimo de R$ 18,00, sendo que cada cota individual custa a partir de R$ 7,00 ou R$ 8,00 (dependendo do número de dezenas).

os bolões na Mega-Sena têm valor mínimo de R$ 18,00, sendo que cada cota individual custa a partir de R$ 7,00 ou R$ 8,00 (dependendo do número de dezenas). Quantidade de cotas: varia de 2 até 100 cotas por bolão.

varia de 2 até 100 cotas por bolão. Organização das lotéricas: é possível adquirir cotas prontas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online CAIXA. Nesses casos, pode incidir uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Como resgatar o prêmio

Os prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados diretamente em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Valores superiores a este patamar devem ser sacados exclusivamente nas agências bancárias da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o recibo original do bilhete premiado.

Prazo de validade: os prêmios prescrevem em 90 dias corridos a contar da data do sorteio. Caso o valor não seja reclamado dentro do prazo, o montante é repassado integralmente ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).