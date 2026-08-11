Resultado Mega Sena 3043: confira os números sorteados nesta terça-feira (11)

Enquanto aguarda a divulgação oficial das dezenas do concurso 3043, confira as principais regras e informações gerais sobre a modalidade.
Como Jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena consiste em escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante (de 01 a 60). Ganha o prêmio principal quem acertar a Sena (6 dezenas sorteadas). Também são premiados os apostadores que cravarem a Quina (5 números) e a Quadra (4 números).
Para quem prefere a sorte automatizada, é possível optar pela Surpresinha, onde o sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente. Já para os apostadores recorrentes, existe a Teimosinha, modalidade que permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 concursos consecutivos.
Preços das Apostas e Probabilidades
O valor do jogo aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas. A aposta simples, de 6 números, custa R$ 6,00. Veja os valores atualizados e a probabilidade de acerto para a Sena:
|N° de Dezenas Marcadas
|Valor da Aposta (R$)
|Chance de Ganhar a Sena
|6 números (aposta simples)
|R$ 6,00
|1 em 50.063.860
|7 números
|R$ 42,00
|1 em 7.151.980
|8 números
|R$ 168,00
|1 em 1.787.995
|10 números
|R$ 1.260,00
|1 em 238.399
|15 números
|R$ 30.030,00
|1 em 10.003
|20 números (aposta máxima)
|R$ 232.560,00
|1 em 1.292
Bolões Oficiais da Caixa
Para aumentar as chances sem gastar valores individuais elevados, muitos apostadores optam pelos Bolões da Caixa.
- Valor mínimo: R$ 18,00.
- Cotas: A partir de R$ 7,00 por cota.
- Participantes: De 2 a 100 cotas por bolão.
- Os bolões podem ser montados nas próprias casas lotéricas ou comprados prontos com o atendente.
Como e Onde Apostar
As apostas podem ser realizadas até às 20h do dia do sorteio:
- Presencialmente: Em qualquer casa lotérica credenciada do país.
- Internet: Pelo site oficial Loterias Caixa ou através do aplicativo oficial Loterias CAIXA (disponível para Android e iOS).
Para conferência detalhada e regulamento completo, acesse o canal oficial:
🔗 Site Oficial das Loterias Caixa – Mega-Sena