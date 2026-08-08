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Resultado Mega Sena 3042: Veja os números sorteados

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
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Mega-Sena. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (9) o sorteio do concurso 3042 da Mega-Sena. O evento com a extração das dezenas acontece a partir das 11h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Apostadores de todo o país acompanham a expectativa para descobrir quem levará o prêmio milionário acumulado de R$ 165 milhões.

Resultado da Mega Sena 3042: Em Instantes

O Resultado Mega Sena 3042 será apresentado de forma atualizada e exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, a partir das 21h. Mantenha esta página aberta ou atualize seu navegador após o horário indicado para conferir, em primeira mão, os seis números sorteados e o detalhamento dos ganhadores por faixa de premiação.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil. Para apostar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante (de 01 a 60).

Existem diferentes modalidades de preenchimento e jogos:

  • Escolha Manual: O apostador marca seus próprios números no volante.
  • Surpresinha: O sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma totalmente aleatória para o apostador.
  • Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos (2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 jogos).

Preços das Apostas

O valor cobrado pela aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas:

  • Aposta mínima (6 números): R$ 6,00
  • 7 números: R$ 42,00
  • 8 números: R$ 168,00
  • 9 números: R$ 504,00
  • 10 números: R$ 1.260,00
  • 20 números (máxima): R$ 232.560,00

(Quanto mais números marcados no bilhete, maior o custo da aposta e maiores as probabilidades de acerto).

Probabilidades de Ganhar

O prêmio principal é concedido a quem acerta as 6 dezenas (Sena). No entanto, também há premiações para quem acerta 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

Chances de vitória para cada tipo de aposta:

Números JogadosValor da ApostaChance de Sena (1 em)Chance de Quina (1 em)Chance de Quadra (1 em)
6 dezenasR$ 6,0050.063.860154.5182.332
7 dezenasR$ 42,007.151.98044.9811.038
8 dezenasR$ 168,001.787.99517.192539
10 dezenasR$ 1.260,00238.3993.973195

Bolão da Caixa

Para quem deseja jogar com mais números investindo menos dinheiro de forma individual, existe o Bolão Caixa:

  • Valor mínimo do bolão: R$ 18,00
  • Valor mínimo por cota: R$ 7,00
  • Número de cotas: Permite entre 2 e 100 participantes (a depender do total de dezenas jogadas).
  • Também é possível adquirir cotas organizadas pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço opcional de até 35%).

Resgate de Prêmios

  • Prêmios líquidos de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
  • Valores superiores devem ser retirados obrigatoriamente nas agências da Caixa, apresentando documento original de identidade com CPF e o comprovante original da aposta premiada.
  • Prazo de validade: Os prêmios prescrevem em 90 dias corridos a contar da data do sorteio. Caso não sejam resgatados, os valores são repassados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).
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