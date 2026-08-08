Resultado Mega Sena 3042: Veja os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (9) o sorteio do concurso 3042 da Mega-Sena. O evento com a extração das dezenas acontece a partir das 11h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Apostadores de todo o país acompanham a expectativa para descobrir quem levará o prêmio milionário acumulado de R$ 165 milhões.

Resultado da Mega Sena 3042: Em Instantes

O Resultado Mega Sena 3042 será apresentado de forma atualizada e exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, a partir das 21h. Mantenha esta página aberta ou atualize seu navegador após o horário indicado para conferir, em primeira mão, os seis números sorteados e o detalhamento dos ganhadores por faixa de premiação.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil. Para apostar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante (de 01 a 60).

Existem diferentes modalidades de preenchimento e jogos:

Escolha Manual: O apostador marca seus próprios números no volante.

O apostador marca seus próprios números no volante. Surpresinha: O sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma totalmente aleatória para o apostador.

O sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma totalmente aleatória para o apostador. Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos (2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 jogos).

Preços das Apostas

O valor cobrado pela aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas:

Aposta mínima (6 números): R$ 6,00

R$ 6,00 7 números: R$ 42,00

R$ 42,00 8 números: R$ 168,00

R$ 168,00 9 números: R$ 504,00

R$ 504,00 10 números: R$ 1.260,00

R$ 1.260,00 20 números (máxima): R$ 232.560,00

(Quanto mais números marcados no bilhete, maior o custo da aposta e maiores as probabilidades de acerto).

Probabilidades de Ganhar

O prêmio principal é concedido a quem acerta as 6 dezenas (Sena). No entanto, também há premiações para quem acerta 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

Chances de vitória para cada tipo de aposta:

Números Jogados Valor da Aposta Chance de Sena (1 em) Chance de Quina (1 em) Chance de Quadra (1 em) 6 dezenas R$ 6,00 50.063.860 154.518 2.332 7 dezenas R$ 42,00 7.151.980 44.981 1.038 8 dezenas R$ 168,00 1.787.995 17.192 539 10 dezenas R$ 1.260,00 238.399 3.973 195

Bolão da Caixa

Para quem deseja jogar com mais números investindo menos dinheiro de forma individual, existe o Bolão Caixa:

Valor mínimo do bolão: R$ 18,00

R$ 18,00 Valor mínimo por cota: R$ 7,00

R$ 7,00 Número de cotas: Permite entre 2 e 100 participantes (a depender do total de dezenas jogadas).

Permite entre 2 e 100 participantes (a depender do total de dezenas jogadas). Também é possível adquirir cotas organizadas pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço opcional de até 35%).

Resgate de Prêmios

Prêmios líquidos de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Valores superiores devem ser retirados obrigatoriamente nas agências da Caixa, apresentando documento original de identidade com CPF e o comprovante original da aposta premiada.

Prazo de validade: Os prêmios prescrevem em 90 dias corridos a contar da data do sorteio. Caso não sejam resgatados, os valores são repassados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).