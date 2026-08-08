Resultado Mega Sena 3042: Veja os números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (9) o sorteio do concurso 3042 da Mega-Sena. O evento com a extração das dezenas acontece a partir das 11h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Apostadores de todo o país acompanham a expectativa para descobrir quem levará o prêmio milionário acumulado de R$ 165 milhões.
Resultado da Mega Sena 3042: Em Instantes
O Resultado Mega Sena 3042 será apresentado de forma atualizada e exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, a partir das 21h. Mantenha esta página aberta ou atualize seu navegador após o horário indicado para conferir, em primeira mão, os seis números sorteados e o detalhamento dos ganhadores por faixa de premiação.
Como jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena é a principal loteria do Brasil. Para apostar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante (de 01 a 60).
Existem diferentes modalidades de preenchimento e jogos:
- Escolha Manual: O apostador marca seus próprios números no volante.
- Surpresinha: O sistema da Caixa escolhe as dezenas de forma totalmente aleatória para o apostador.
- Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos (2, 3, 4, 6, 8, 10 ou 12 jogos).
Preços das Apostas
O valor cobrado pela aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas:
- Aposta mínima (6 números): R$ 6,00
- 7 números: R$ 42,00
- 8 números: R$ 168,00
- 9 números: R$ 504,00
- 10 números: R$ 1.260,00
- 20 números (máxima): R$ 232.560,00
(Quanto mais números marcados no bilhete, maior o custo da aposta e maiores as probabilidades de acerto).
Probabilidades de Ganhar
O prêmio principal é concedido a quem acerta as 6 dezenas (Sena). No entanto, também há premiações para quem acerta 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).
Chances de vitória para cada tipo de aposta:
|Números Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Sena (1 em)
|Chance de Quina (1 em)
|Chance de Quadra (1 em)
|6 dezenas
|R$ 6,00
|50.063.860
|154.518
|2.332
|7 dezenas
|R$ 42,00
|7.151.980
|44.981
|1.038
|8 dezenas
|R$ 168,00
|1.787.995
|17.192
|539
|10 dezenas
|R$ 1.260,00
|238.399
|3.973
|195
Bolão da Caixa
Para quem deseja jogar com mais números investindo menos dinheiro de forma individual, existe o Bolão Caixa:
- Valor mínimo do bolão: R$ 18,00
- Valor mínimo por cota: R$ 7,00
- Número de cotas: Permite entre 2 e 100 participantes (a depender do total de dezenas jogadas).
- Também é possível adquirir cotas organizadas pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço opcional de até 35%).
Resgate de Prêmios
- Prêmios líquidos de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
- Valores superiores devem ser retirados obrigatoriamente nas agências da Caixa, apresentando documento original de identidade com CPF e o comprovante original da aposta premiada.
- Prazo de validade: Os prêmios prescrevem em 90 dias corridos a contar da data do sorteio. Caso não sejam resgatados, os valores são repassados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).