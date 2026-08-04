Resultado Mega Sena 3040: confira dezenas sorteadas nesta terça (04)

A principal loteria do país está de volta nesta terça-feira (04). O concurso 3040 da Mega Sena promete movimentar apostadores de todo o Brasil com um prêmio recheado em jogo. O sorteio oficial será realizado pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$ 135 milhões.

Resultado da Mega Sena 3040: Em Instantes

As dezenas do concurso 3040 serão divulgadas exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, a partir das 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir os números sorteados em tempo real e saber se você é o mais novo milionário do país!

Tudo o que você precisa saber sobre a Mega Sena

Enquanto aguarda a divulgação das dezenas do concurso 3040, confira as principais informações sobre como funciona a Mega Sena, preços, probabilidades e dicas para os próximos jogos.

Como jogar?

A Mega Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. No entanto, também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 (Quadra) ou 5 números (Quina) dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o jogo, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no cartão.

Você pode optar pela Surpresinha (quando o sistema escolhe os números para você) ou pela Teimosinha (concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos).

Preços das Apostas

Aposta mínima (6 números): R$ 5,00

R$ 5,00 Aposta com 7 números: R$ 35,00

R$ 35,00 Aposta com 8 números: R$ 140,00 (Quanto mais números você marcar, maior é o valor da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio).

Probabilidades de Ganhar

6 números (Aposta Simples – R$ 5,00): 1 chance em 50.063.860

1 chance em 50.063.860 7 números: 1 chance em 7.151.980

1 chance em 7.151.980 8 números: 1 chance em 1.787.995

1 chance em 1.787.995 20 números (limite máximo): 1 chance em 1.292

Bolão Caixa

O Bolão é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas.

Resgate de Prêmios

Os prêmios podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior ao limite de isenção do Imposto de Renda, o pagamento é feito exclusivamente nas agências bancárias da Caixa mediante apresentação de documento de identidade, CPF e bilhete original premiado.