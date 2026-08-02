Resultado Mega Sena 3039: confira todas as dezenas sorteadas

Neste domingo (02) a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3039 da Mega-Sena. O evento ocorre a partir das 11h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. Com uma premiação acumulada estimulante em jogo, apostadores de todo o Brasil aguardam ansiosamente para conferir se acertaram as seis dezenas milionárias. O prêmio está acumulado em R$ 100 milhões.

Resultado da Mega Sena 3039

– 14, 16, 21, 39, 53 e 58.

ATENÇÃO: O Resultado Mega Sena 3038 será apresentado exclusivamente e em tempo real nesta matéria assim que o sorteio for realizado e auditado pela equipe da Caixa Econômica Federal, a partir das 21h. Mantenha esta página aberta e atualize seu navegador para conferir as dezenas sorteadas em primeira mão!

Tudo o que você precisa saber sobre a Mega-Sena

Enquanto aguarda a divulgação das dezenas do concurso 3038, confira as principais informações sobre como funciona a loteria mais popular do Brasil:

Como Jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Para jogar, o apostador deve marcar de 6 a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante. É possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Faixas de Premiação

A premiação principal vai para quem acerta as 6 dezenas (Sena). No entanto, também são premiados os apostadores que acertarem:

5 números: Quina

Quina 4 números: Quadra

Preços das Apostas

Aposta Simples (6 números): R$ 5,00

R$ 5,00 À medida que você adiciona mais números ao seu jogo, o valor da aposta aumenta, mas as chances de ganhar também crescem significativamente.

Bolão Caixa

O Bolão é a oportunidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É uma das formas mais acessíveis de jogar com mais dezenas.

Probabilidades de Ganhar

6 números (aposta simples): 1 chance em 50.063.860

1 chance em 50.063.860 7 números: 1 chance em 7.151.980

1 chance em 7.151.980 8 números: 1 chance em 1.787.995

1 chance em 1.787.995 10 números: 1 chance em 238.399

1 chance em 238.399 20 números (aposta máxima): 1 chance em 1.292

Onde e como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores superiores a esse montante são pagos exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade com foto, CPF e o bilhete original premiado.

Atenção: Os prêmios prescrevem após 90 dias do dia do sorteio.

Para mais informações e regulamento completo, consulte o site oficial das Loterias Caixa.