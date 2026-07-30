Resultado Mega Sena 3038: confira as dezenas sorteadas nesta quinta (30)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (30) o sorteio do concurso 3038 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 86 milhões. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. Com um prêmio acumulado recheado em jogo, apostadores de todo o país aguardam ansiosamente o momento de conferir as dezenas e descobrir se garantiram a bolada milionária.

Resultado da Mega Sena 3038: Em instantes

Nota: O Resultado Mega Sena 3038 será divulgado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa, a partir das 21h. Atualize esta página após o horário do sorteio para conferir os números sorteados e o detalhamento dos ganhadores em primeira mão!

Como Funciona a Mega-Sena

A Mega-Sena é a loteria mais popular do Brasil e paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. No entanto, quem acerta 4 (Quadra) ou 5 números (Quina) também leva prêmios para casa.

Como Jogar

Escolha das dezenas: O volante contém 60 números (de 01 a 60). Você pode marcar de 6 a 20 números .

O volante contém 60 números (de 01 a 60). Você pode marcar de . Onde apostar: Nas casas lotéricas credenciadas de todo o país, pelo portal oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Nas casas lotéricas credenciadas de todo o país, pelo portal oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Horário limite: As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Preços das Apostas e Probabilidades

Quanto mais números você marcar no bilhete, maior será o valor do jogo e maiores serão as chances de faturar o prêmio principal.

N° de Dezenas Marcadas Valor da Aposta (R$) Chance de Acerto (Sena) 6 números R$ 5,00 1 em 50.063.860 7 números R$ 35,00 1 em 7.151.980 8 números R$ 140,00 1 em 1.787.995 9 números R$ 420,00 1 em 595.998 10 números R$ 1.050,00 1 em 238.399

Bolões da Caixa: Como Apostar em Grupo

Para quem quer aumentar as probabilidades de vitória gastando menos, os Bolões Oficiais da Caixa são a melhor alternativa:

Preço mínimo: R$ 15,00 por bolão.

R$ 15,00 por bolão. Cota mínima: Cada cota não pode custar menos que R$ 6,00.

Cada cota não pode custar menos que R$ 6,00. Quantidade de cotas: Permite de 2 a 100 cotas, dependendo do número de dezenas escolhidas.

Permite de 2 a 100 cotas, dependendo do número de dezenas escolhidas. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%).