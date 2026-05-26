Resultado Mega Sena 3011: Veja os números sorteados nesta terça-feira (26/05/2026)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, 26 de maio de 2026, o sorteio do concurso 3011 da Mega-Sena. Após o histórico sorteio especial de 30 anos realizado no último fim de semana, a principal loteria do país retorna ao seu calendário e prêmios regulares. Para esta noite, a estimativa do prêmio principal é de R$ 3,5 milhões para o apostador que cravar sozinho as seis dezenas do dia. O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Mega Sena 3011: Em Instantes

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize esta página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas em tempo real e descobrir se você é o mais novo milionário do Brasil!

Informações Gerais sobre a Mega-Sena

Enquanto o sorteio não começa, confira abaixo os detalhes de funcionamento, valores e probabilidades da modalidade mais popular das Loterias Caixa.

Como jogar na Mega-Sena?

A Mega-Sena possui um volante com 60 números (de 01 a 60). Para jogar, o apostador deve marcar de 6 a 20 dezenas. Também é possível deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória, por meio da opção “Surpresinha”, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a “Teimosinha”. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 6 números sorteados (Sena), mas também há premiações para acertos de 5 números (Quina) e 4 números (Quadra).

Preços das apostas

A aposta simples, que dá direito a escolher 6 números, custa R$ 6,00. À medida que mais números são adicionados ao bilhete, as chances de ganhar aumentam, mas o preço da aposta também sobe proporcionalmente. Uma aposta com 7 números, por exemplo, custa R$ 42,00, enquanto o limite máximo de 20 números pode ultrapassar a marca dos R$ 230 mil.

Probabilidades de ganhar

As chances de acertar o prêmio milionário variam conforme a quantidade de dezenas jogadas:

Aposta simples (6 números): 1 chance em 50.063.860

1 chance em 50.063.860 Aposta com 7 números: 1 chance em 7.151.980

1 chance em 7.151.980 Aposta com 10 números: 1 chance em 238.399

1 chance em 238.399 Aposta máxima (20 números): 1 chance em 1.292

Como funcionam os Bolões?

Para quem deseja aumentar as chances de vitória gastando menos, o Bolão CAIXA é a alternativa ideal. Trata-se da possibilidade de realizar apostas em grupo. Os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00 na Mega-Sena, e cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É possível adquirir um bolão organizado pela própria lotérica (com cobrança de uma tarifa de serviço de até 35%) ou registrar um grupo formado por amigos e familiares diretamente no guichê.

SEO, Título para Home e Metadescrição

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Resultado Mega Sena 3011: Sorteio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira (26/05)

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Confira o Resultado Mega Sena 3011 ao vivo. Sorteio de R$ 3,5 milhões acontece nesta terça-feira, 26/05/2026, às 21h. Veja os números sorteados em tempo real!