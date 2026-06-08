Resultado Lotofácil 3705: prêmio acumulado de R$ 5 milhões nesta segunda-feira (08/06/2026)

Nesta segunda-feira, 8 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3705 da Lotofácil. O prêmio principal está acumulado e estimado em R$ 5 milhões para o apostador que conseguir cravar as 15 dezenas da sorte.

O sorteio oficial acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília). As apostas para este concurso puderam ser validadas até as 20h nas Casas Lotéricas ou nos canais digitais do banco.

Resultado da Lotofácil 3705: 01 – 03 – 04 – 06 – 08 – 10 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas e o rateio completo do concurso.

Como funciona a Lotofácil: informações gerais

A Lotofácil faz jus ao seu nome, sendo considerada por muitos apostadores uma das modalidades mais fáceis de se ganhar e uma das mais populares do país. Veja abaixo tudo o que você precisa saber sobre as regras, preços, bolões e probabilidades de acerto baseadas nas diretrizes oficiais das Loterias Caixa.

Como Jogar?

Para apostar, o jogador deve utilizar um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). É necessário escolher de 15 a 20 dezenas. A aposta mínima exige a seleção de 15 números, enquanto a máxima permite marcar até 20 opções. Também é possível optar pela “Surpresinha” (onde o sistema escolhe os números de forma aleatória) ou pela “Teimosinha” (para repetir o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Faixas de Premiação

A Lotofácil distribui prêmios para diversas faixas de acertos. O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação total. Dessa porcentagem, deduz-se primeiro o valor dos prêmios com valores fixos:

11 acertos: prêmio fixo de R$ 7,00;

prêmio fixo de R$ 7,00; 12 acertos: prêmio fixo de R$ 14,00;

prêmio fixo de R$ 14,00; 13 acertos: prêmio fixo de R$ 35,00.

Após a distribuição dos prêmios fixos, o valor restante é rateado entre as faixas principais da seguinte forma:

15 acertos: 62% do valor restante;

62% do valor restante; 14 acertos: 13% do valor restante.

Preços das Apostas (Valores atualizados para 2026)

O preço da aposta varia de acordo com a quantidade de números selecionados no volante:

15 números: R$ 3,50 (Aposta simples)

R$ 3,50 (Aposta simples) 16 números: R$ 48,00

R$ 48,00 17 números: R$ 408,00

R$ 408,00 18 números: R$ 2.448,00

R$ 2.448,00 19 números: R$ 11.628,00

R$ 11.628,00 20 números: R$ 46.512,00

Probabilidades de Ganhar

Quanto mais números você marcar, maiores são as chances de faturar o prêmio principal de 15 acertos. Confira as probabilidades de vitória por jogo:

Aposta Simples (15 números): 15 acertos: 1 chance em 3.268.760 14 acertos: 1 chance em 21.792 13 acertos: 1 chance em 692 12 acertos: 1 chance em 60 11 acertos: 1 chance em 11

Aposta Máxima (20 números): 15 acertos: 1 chance em 211 14 acertos: 1 chance em 15 13 acertos: 1 chance em 4 12 acertos: 1 chance em 2 11 acertos: 1 chance em 2



Bolão Caixa

Para os apostadores que desejam elevar suas chances gastando menos, o Bolão Caixa é a alternativa ideal. Essa modalidade consiste em apostas coletivas organizadas pelas próprias lotéricas ou compradas diretamente pelo sistema. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, mas cada cota não pode custar menos de R$ 4,00. O limite de cotas por grupo varia conforme a quantidade de dezenas selecionadas no cartão:

Apostas de 15 números permitem de 2 a 7 cotas;

Apostas de 16 números permitem de 2 a 25 cotas;

Apostas de 20 números permitem de 2 a 100 cotas.

Ao realizar um bolão em grupo com amigos ou familiares, certifique-se de que cada participante tenha o seu respectivo recibo individual de cota impresso, pois ele é o único documento que garante o resgate do prêmio em caso de vitória.