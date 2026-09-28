Resultado Lotofácil 3791 desta segunda-feira (28/09): veja os números sorteados

O Resultado Lotofácil concurso 3791 será divulgado na noite desta segunda-feira, 28 de setembro de 2026. O sorteio oficial, promovido pela Caixa Econômica Federal, é realizado a partir das 21h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, o concurso mobiliza apostadores de todo o Brasil.

Resultado da Lotofácil 3791:

01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 24 – 25

Saiba tudo sobre a Lotofácil: como funciona e como apostar

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido às suas altas probabilidades de ganho e mecânica simples de jogo.

Como jogar na Lotofácil

Para apostar, basta escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (numerados de 01 a 25). São contempladas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O jogador ainda conta com facilidades no momento da aposta:

Surpresinha: o próprio sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente para você.

o próprio sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente para você. Teimosinha: permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

Aposta simples (15 números): R$ 3,50

R$ 3,50 16 números: R$ 56,00

R$ 56,00 17 números: R$ 476,00

R$ 476,00 18 números: R$ 2.856,00

R$ 2.856,00 19 números: R$ 13.566,00

R$ 13.566,00 20 números: R$ 54.264,00

Bolões Caixa

Para quem deseja aumentar as chances de vitória sem desembolsar grandes quantias individualmente, o Bolão da Lotofácil é a opção mais indicada.

Preço mínimo do bolão: R$ 14,00.

R$ 14,00. Valor mínimo da cota: R$ 4,50 por participante.

R$ 4,50 por participante. Cotas: variam de no mínimo 2 até o máximo de 100 cotas (a depender da quantidade de números marcados).

variam de no mínimo 2 até o máximo de 100 cotas (a depender da quantidade de números marcados). Você pode adquirir bolões organizados diretamente nas unidades lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%) ou via portal Loterias Online CAIXA.

Probabilidades de acerto

As chances de premiação variam de acordo com o número de dezenas jogadas. Na aposta simples de 15 números:

Faixa de Premiação Probabilidade de Acerto (1 em) 15 acertos (Prêmio Principal) 3.268.760 14 acertos 21.792 13 acertos 692 12 acertos 60 11 acertos 11