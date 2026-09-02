Resultado Lotofácil concurso 3778 hoje (02/09): prêmio de R$ 2 milhões

Importante: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer a partir das 21h. Atualize a página no horário do sorteio para conferir os números sorteados e o rateio completo do prêmio!
Como funciona a Lotofácil?
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa por sua simplicidade de aposta e maiores chances de ganho.
- Como jogar: No volante, que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25), o apostador deve marcar entre 15 e 20 números. Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
- Surpresinha e Teimosinha: É possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos (Teimosinha).
Preços das Apostas
O valor do jogo varia conforme a quantidade de dezenas marcadas no bilhete:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta
|15 números (aposta simples)
|R$ 3,50
|16 números
|R$ 56,00
|17 números
|R$ 476,00
|18 números
|R$ 2.856,00
|19 números
|R$ 13.566,00
|20 números
|R$ 54.264,00
Probabilidades de Ganhar
A aposta mínima de 15 números oferece uma chance em mais de 3,2 milhões para o prêmio máximo. Ao aumentar as dezenas jogadas, as chances sobem significativamente:
- 15 números: 1 em 3.268.760
- 16 números: 1 em 204.298
- 17 números: 1 em 24.035
- 18 números: 1 em 4.006
- 19 números: 1 em 843
- 20 números: 1 em 211
Bolão Caixa
Para quem prefere jogar em grupo, o Bolão da Lotofácil é uma excelente alternativa:
- O preço mínimo do bolão é de R$ 14,00.
- Cada cota deve custar no mínimo R$ 4,50.
- Dependendo da quantidade de números na aposta (de 15 a 20), o número de cotas varia entre 2 e 100 participantes.