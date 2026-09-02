Loterias

Resultado Lotofácil concurso 3778 hoje (02/09): prêmio de R$ 2 milhões

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 02/09/26 19h28
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Volante de aposta da Lotofácil na frente de um monitor com resultado online da loteria
Volante de aposta da Lotofácil. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

Importante: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer a partir das 21h. Atualize a página no horário do sorteio para conferir os números sorteados e o rateio completo do prêmio!

Como funciona a Lotofácil?

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa por sua simplicidade de aposta e maiores chances de ganho.

  • Como jogar: No volante, que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25), o apostador deve marcar entre 15 e 20 números. Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
  • Surpresinha e Teimosinha: É possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos (Teimosinha).

Preços das Apostas

O valor do jogo varia conforme a quantidade de dezenas marcadas no bilhete:

Quantidade de NúmerosValor da Aposta
15 números (aposta simples)R$ 3,50
16 númerosR$ 56,00
17 númerosR$ 476,00
18 númerosR$ 2.856,00
19 númerosR$ 13.566,00
20 númerosR$ 54.264,00
Fonte: Loterias CAIXA

Probabilidades de Ganhar

A aposta mínima de 15 números oferece uma chance em mais de 3,2 milhões para o prêmio máximo. Ao aumentar as dezenas jogadas, as chances sobem significativamente:

  • 15 números: 1 em 3.268.760
  • 16 números: 1 em 204.298
  • 17 números: 1 em 24.035
  • 18 números: 1 em 4.006
  • 19 números: 1 em 843
  • 20 números: 1 em 211

Bolão Caixa

Para quem prefere jogar em grupo, o Bolão da Lotofácil é uma excelente alternativa:

  • O preço mínimo do bolão é de R$ 14,00.
  • Cada cota deve custar no mínimo R$ 4,50.
  • Dependendo da quantidade de números na aposta (de 15 a 20), o número de cotas varia entre 2 e 100 participantes.
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