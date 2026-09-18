Resultado da Lotofácil 3783 de hoje (18/09): Prêmio de R$ 2 milhões

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do prêmio.

Informações Gerais sobre a Lotofácil

Como Jogar

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do país pela sua facilidade de aposta. O volante é composto por 25 números (de 01 a 25). O apostador deve assinalar entre 15 e 20 números. Faturam prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Você também pode optar por:

Surpresinha: O sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente por você.

O sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente por você. Teimosinha: Concorra com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. À medida que você adiciona mais números ao bilhete, o valor da aposta e as chances de ganhar aumentam significativamente:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) 15 números R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

A probabilidade de acertar os 15 números varia conforme a quantidade de dezenas marcadas no bilhete:

15 números (jogo simples): 1 chance em 3.268.760

1 chance em 3.268.760 16 números: 1 chance em 204.297

1 chance em 204.297 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 24.035 18 números: 1 chance em 4.005

1 chance em 4.005 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 843 20 números: 1 chance em 211

Bolão da Caixa

O Bolão é a oportunidade ideal para realizar apostas em grupo e aumentar as chances de vitória dividindo os custos. Os bolões da Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível comprar cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou preencher o campo específico no volante oficial.