Resultado da Lotofácil 3783 de hoje (18/09): Prêmio de R$ 2 milhões

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas e o rateio completo do prêmio.
Informações Gerais sobre a Lotofácil
Como Jogar
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do país pela sua facilidade de aposta. O volante é composto por 25 números (de 01 a 25). O apostador deve assinalar entre 15 e 20 números. Faturam prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
Você também pode optar por:
- Surpresinha: O sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente por você.
- Teimosinha: Concorra com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das Apostas
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. À medida que você adiciona mais números ao bilhete, o valor da aposta e as chances de ganhar aumentam significativamente:
|Quantidade de Números
|Valor da Aposta (R$)
|15 números
|R$ 3,50
|16 números
|R$ 56,00
|17 números
|R$ 476,00
|18 números
|R$ 2.856,00
|19 números
|R$ 13.566,00
|20 números
|R$ 54.264,00
Probabilidades de Ganhar
A probabilidade de acertar os 15 números varia conforme a quantidade de dezenas marcadas no bilhete:
- 15 números (jogo simples): 1 chance em 3.268.760
- 16 números: 1 chance em 204.297
- 17 números: 1 chance em 24.035
- 18 números: 1 chance em 4.005
- 19 números: 1 chance em 843
- 20 números: 1 chance em 211
Bolão da Caixa
O Bolão é a oportunidade ideal para realizar apostas em grupo e aumentar as chances de vitória dividindo os custos. Os bolões da Lotofácil têm preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível comprar cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas ou preencher o campo específico no volante oficial.