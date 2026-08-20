Resultado Lotofácil 3766: Confira as dezenas e os ganhadores desta quarta (19/08)

01 – 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24

Fique atento! O Resultado Lotofácil 3766 será divulgado e atualizado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta quarta-feira (19/08/2026), às 21h. Atualize esta página a partir do horário marcado para conferir os 15 números sorteados em primeira mão e saber se você é o mais novo milionário do país.

Tudo sobre a Lotofácil: Como Jogar, Apostas e Probabilidades

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil pela facilidade de apostar e pelas altas chances de ganho se comparada a outros jogos.

Como Jogar

Para apostar na Lotofácil, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante (de 01 a 25). Fatura prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível utilizar a opção Surpresinha (onde o sistema escolhe os números de forma aleatória) ou a Teimosinha (para concorrer com o mesmo jogo por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos seguidos).

Preços das Apostas e Probabilidades

Números Marcados Valor da Aposta Chance de Ganhar (15 Acertos) 15 números (aposta simples) R$ 3,00 1 em 3.268.760 16 números R$ 48,00 1 em 204.297 17 números R$ 408,00 1 em 24.035 18 números R$ 2.448,00 1 em 4.006 19 números R$ 11.628,00 1 em 843 20 números R$ 46.512,00 1 em 211

Bolão Caixa

Os leitores e apostadores que desejam aumentar suas chances investindo menos podem optar pelo Bolão Caixa:

O valor mínimo para um bolão da Lotofácil é de R$ 12,00 .

. Cada cota individual deve custar no mínimo R$ 4,00 .

. É permitido realizar bolões de 2 a 100 cotas.

Também é possível adquirir cotas organizadas pelas próprias casas lotéricas (com taxa de serviço adicional de até 35%).

Distribuição da Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste valor, são pagos primeiro os prêmios com valores fixos:

11 acertos: R$ 6,00

R$ 6,00 12 acertos: R$ 12,00

R$ 12,00 13 acertos: R$ 30,00

Após a dedução dos valores fixos, o valor restante é distribuído percentualmente entre os acertadores das maiores faixas: 62% para quem acerta os 15 números e 13% para quem acerta 14 números (o restante acumula para concursos especiais/finais zero).