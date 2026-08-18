Resultado Lotofácil 3765 hoje (18/08): veja números e se acumulou

01 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Atenção: O resultado deste concurso será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa Econômica Federal. Atualize esta página a partir das 21h para conferir as 15 dezenas sorteadas e o rateio completo dos prêmios em tempo real.

Como funciona e como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é reconhecida por sua simplicidade e facilidade de ganho. O volante conta com 25 números disponíveis (de 01 a 25). Para apostar, o jogador deve escolher de 15 a 20 números.

Faturam prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Recursos para facilitar a aposta

Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para o apostador.

O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das apostas e Probabilidades

Quanto mais números forem marcados no bilhete, maior será o custo da aposta e maiores serão as chances de faturar o prêmio principal de 15 acertos.

Quantidade de Dezenas Valor da Aposta (R$) Probabilidade de Acertar 15 Números (1 em…) 15 números (mínima) R$ 3,50 3.268.760 16 números R$ 56,00 204.298 17 números R$ 476,00 24.035 18 números R$ 2.856,00 4.006 19 números R$ 13.566,00 843 20 números (máxima) R$ 54.264,00 211

Como funcionam os Bolões da Lotofácil?

O Bolão CAIXA é a opção ideal para quem deseja apostar em grupo e aumentar drasticamente as probabilidades sem gastar tanto individualmente.

Valor mínimo: Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00 , com cada cota custando a partir de R$ 4,50 .

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de , com cada cota custando a partir de . Cotas: A quantidade permitida de cotas varia conforme o tamanho da aposta (por exemplo, de 2 a 7 cotas para apostas de 15 números e de 2 a 100 cotas para jogos com 20 números).

A quantidade permitida de cotas varia conforme o tamanho da aposta (por exemplo, de 2 a 7 cotas para apostas de 15 números e de 2 a 100 cotas para jogos com 20 números). Onde comprar: Diretamente nos balcões das casas lotéricas (com taxa de serviço opcional de até 35%) ou pelo portal oficial Loterias Online da Caixa.

Como resgatar o prêmio?

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal.

Valores líquidos de até R$ 2.259,20 podem ser sacados diretamente nas lotéricas.

podem ser sacados diretamente nas lotéricas. Prêmios superiores a esse valor exigem o pagamento exclusivo nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o recibo original da aposta premiada.