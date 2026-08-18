Resultado Lotofácil 3765 hoje (18/08): veja números e se acumulou

01 – 05 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
Atenção: O resultado deste concurso será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído pela Caixa Econômica Federal. Atualize esta página a partir das 21h para conferir as 15 dezenas sorteadas e o rateio completo dos prêmios em tempo real.
Como funciona e como jogar na Lotofácil
A Lotofácil é reconhecida por sua simplicidade e facilidade de ganho. O volante conta com 25 números disponíveis (de 01 a 25). Para apostar, o jogador deve escolher de 15 a 20 números.
Faturam prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Recursos para facilitar a aposta
- Surpresinha: O próprio sistema da Caixa escolhe os números de forma aleatória para o apostador.
- Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preços das apostas e Probabilidades
Quanto mais números forem marcados no bilhete, maior será o custo da aposta e maiores serão as chances de faturar o prêmio principal de 15 acertos.
|Quantidade de Dezenas
|Valor da Aposta (R$)
|Probabilidade de Acertar 15 Números (1 em…)
|15 números (mínima)
|R$ 3,50
|3.268.760
|16 números
|R$ 56,00
|204.298
|17 números
|R$ 476,00
|24.035
|18 números
|R$ 2.856,00
|4.006
|19 números
|R$ 13.566,00
|843
|20 números (máxima)
|R$ 54.264,00
|211
Como funcionam os Bolões da Lotofácil?
O Bolão CAIXA é a opção ideal para quem deseja apostar em grupo e aumentar drasticamente as probabilidades sem gastar tanto individualmente.
- Valor mínimo: Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 14,00, com cada cota custando a partir de R$ 4,50.
- Cotas: A quantidade permitida de cotas varia conforme o tamanho da aposta (por exemplo, de 2 a 7 cotas para apostas de 15 números e de 2 a 100 cotas para jogos com 20 números).
- Onde comprar: Diretamente nos balcões das casas lotéricas (com taxa de serviço opcional de até 35%) ou pelo portal oficial Loterias Online da Caixa.
Como resgatar o prêmio?
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal.
- Valores líquidos de até R$ 2.259,20 podem ser sacados diretamente nas lotéricas.
- Prêmios superiores a esse valor exigem o pagamento exclusivo nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o recibo original da aposta premiada.