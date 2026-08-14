Resultado Lotofácil concurso 3762: Veja dezenas desta sexta (14)

Nesta sexta-feira (14), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3762 da Lotofácil. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília).
Para este concurso, o prêmio principal para a faixa máxima de 15 acertos está estimado em R$ 5,0 milhões, após o concurso anterior (3760) ter acumulado.
Resultado da Lotofácil 3762: Em Instantes.
Importante: O Resultado Lotofácil concurso 3762 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, por volta das 21h desta sexta-feira (14/08/2026). Atualize a página no horário do sorteio para conferir em primeira mão as 15 dezenas premiadas e o rateio completo do concurso.
Como jogar na Lotofácil
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à sua facilidade de aposta e alta frequência de premiações.
- Mecânica do jogo: O volante contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Para registrar uma aposta simples, você deve marcar 15 números.
- Apostas múltiplas: É possível marcar até 20 números no mesmo bilhete, o que aumenta exponencialmente as chances de vitória (embora o valor da aposta suba proporcionalmente).
- Surpresinha: Opção em que o sistema escolhe as dezenas aleatoriamente para o apostador.
- Teimosinha: Permite concorrer com o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
Preço das apostas
|Quantidade de Números Marcados
|Valor da Aposta
|15 números (aposta simples)
|R$ 3,50
|16 números
|R$ 56,00
|17 números
|R$ 476,00
|18 números
|R$ 2.856,00
|19 números
|R$ 13.566,00
|20 números
|R$ 54.264,00
Probabilidades de acerto
As chances de faturar algum prêmio na Lotofácil são consideráveis, variando conforme a quantidade de dezenas jogadas:
- 15 números jogados: 1 em 3.268.760 para a faixa principal (15 acertos).
- 16 números jogados: 1 em 204.298 (15 acertos).
- 17 números jogados: 1 em 24.035 (15 acertos).
- 18 números jogados: 1 em 4.006 (15 acertos).
- 19 números jogados: 1 em 843 (15 acertos).
- 20 números jogados: 1 em 211 (15 acertos).
Além da faixa principal, a Lotofácil premia apostas que alcançarem 14, 13, 12 e 11 acertos. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos possuem valores fixos de R$ 7,00, R$ 14,00 e R$ 35,00, respectivamente.
Bolões da Lotofácil
Para quem quer jogar em grupo e aumentar as probabilidades sem gastar tanto individualmente, o Bolão Caixa é a opção ideal:
- Preço mínimo: O valor mínimo do bolão é de R$ 14,00, sendo que cada cota individual não pode custar menos de R$ 4,50.
- Cotas: Dependendo da quantidade de números assinalados no jogo, o bolão pode ter de 2 até 100 cotas.
- Aquisição: É possível montar um bolão diretamente nas casas lotéricas ou adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas ou pelo site/app oficial Loterias Caixa (com taxa de serviço de até 35%).