Resultado Lotofácil concurso 3762: Veja dezenas desta sexta (14)

Nesta sexta-feira (14), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3762 da Lotofácil. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), a partir das 21h (horário de Brasília).

Para este concurso, o prêmio principal para a faixa máxima de 15 acertos está estimado em R$ 5,0 milhões, após o concurso anterior (3760) ter acumulado.

Resultado da Lotofácil 3762: Em Instantes.

Importante: O Resultado Lotofácil concurso 3762 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer, por volta das 21h desta sexta-feira (14/08/2026). Atualize a página no horário do sorteio para conferir em primeira mão as 15 dezenas premiadas e o rateio completo do concurso.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa devido à sua facilidade de aposta e alta frequência de premiações.

Mecânica do jogo: O volante contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Para registrar uma aposta simples, você deve marcar 15 números .

O volante contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Para registrar uma aposta simples, você deve marcar . Apostas múltiplas: É possível marcar até 20 números no mesmo bilhete, o que aumenta exponencialmente as chances de vitória (embora o valor da aposta suba proporcionalmente).

É possível marcar até no mesmo bilhete, o que aumenta exponencialmente as chances de vitória (embora o valor da aposta suba proporcionalmente). Surpresinha: Opção em que o sistema escolhe as dezenas aleatoriamente para o apostador.

Opção em que o sistema escolhe as dezenas aleatoriamente para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preço das apostas

Quantidade de Números Marcados Valor da Aposta 15 números (aposta simples) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números R$ 54.264,00

Probabilidades de acerto

As chances de faturar algum prêmio na Lotofácil são consideráveis, variando conforme a quantidade de dezenas jogadas:

15 números jogados: 1 em 3.268.760 para a faixa principal (15 acertos).

1 em 3.268.760 para a faixa principal (15 acertos). 16 números jogados: 1 em 204.298 (15 acertos).

1 em 204.298 (15 acertos). 17 números jogados: 1 em 24.035 (15 acertos).

1 em 24.035 (15 acertos). 18 números jogados: 1 em 4.006 (15 acertos).

1 em 4.006 (15 acertos). 19 números jogados: 1 em 843 (15 acertos).

1 em 843 (15 acertos). 20 números jogados: 1 em 211 (15 acertos).

Além da faixa principal, a Lotofácil premia apostas que alcançarem 14, 13, 12 e 11 acertos. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos possuem valores fixos de R$ 7,00, R$ 14,00 e R$ 35,00, respectivamente.

Bolões da Lotofácil

Para quem quer jogar em grupo e aumentar as probabilidades sem gastar tanto individualmente, o Bolão Caixa é a opção ideal:

Preço mínimo: O valor mínimo do bolão é de R$ 14,00 , sendo que cada cota individual não pode custar menos de R$ 4,50 .

O valor mínimo do bolão é de , sendo que cada cota individual não pode custar menos de . Cotas: Dependendo da quantidade de números assinalados no jogo, o bolão pode ter de 2 até 100 cotas.

Dependendo da quantidade de números assinalados no jogo, o bolão pode ter de 2 até 100 cotas. Aquisição: É possível montar um bolão diretamente nas casas lotéricas ou adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias unidades lotéricas ou pelo site/app oficial Loterias Caixa (com taxa de serviço de até 35%).