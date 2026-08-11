Resultado Lotofácil 3759: acompanhe ao vivo o sorteio desta terça-feira (11)

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite desta terça-feira, 11 de agosto de 2026, o sorteio da Lotofácil, concurso 3759. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Com prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, a loteria atrai milhares de apostadores de todo o país em busca da sorte.

Resultado da Lotofácil 3759: Em Instantes.

Considerada uma das modalidades mais populares e acessíveis das Loterias Caixa, a Lotofácil faz jus ao nome devido à facilidade de montagem dos jogos e às altas probabilidades de ganho em comparação com outras loterias.

Como Jogar

O volante da Lotofácil possui 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador deve marcar no mínimo 15 números e no máximo 20 números. Ganham prêmios os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O jogador ainda pode optar pelas facilidades do sistema:

Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente para o apostador.

O sistema escolhe os números aleatoriamente para o apostador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas

O valor cobrado varia de acordo com a quantidade de números marcados no bilhete:

Qtd. de Números Valor da Aposta 15 números (aposta simples) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar

Adicionar mais números à aposta aumenta significativamente as chances de faturar o prêmio principal de 15 acertos:

15 números: 1 chance em 3.268.760

1 chance em 16 números: 1 chance em 204.298

1 chance em 17 números: 1 chance em 24.035

1 chance em 18 números: 1 chance em 4.006

1 chance em 19 números: 1 chance em 843

1 chance em 20 números: 1 chance em 211

Faixas de Premiação

A Lotofácil reserva valores fixos para as três faixas menores de acertos:

11 acertos: R$ 7,00 (prêmio fixo)

R$ 7,00 (prêmio fixo) 12 acertos: R$ 14,00 (prêmio fixo)

R$ 14,00 (prêmio fixo) 13 acertos: R$ 35,00 (prêmio fixo)

Após a dedução dos prêmios fixos, o restante da arrecadação líquida é dividido entre as faixas principais:

62% para os acertadores de 15 números ;

para os acertadores de ; 13% para os acertadores de 14 números ;

para os acertadores de ; 10% ficam acumulados para a faixa principal (15 acertos) dos concursos de final zero (ex: 3760);

ficam acumulados para a faixa principal (15 acertos) dos concursos de final zero (ex: 3760); 15% ficam acumulados para a 1ª faixa do concurso especial Lotofácil da Independência, sorteado em setembro.

Bolão Caixa: Apostas em Grupo

O Bolão é a alternativa ideal para quem deseja apostar com mais números dividindo o custo com amigos, familiares ou adquiri-lo diretamente nas unidades lotéricas e no portal Loterias Online.

Preço mínimo do Bolão: R$ 14,00.

R$ 14,00. Valor mínimo por cota: R$ 4,50.

R$ 4,50. Quantidade de cotas: Permite de 2 até 7 cotas (para jogos de 15 números) e até 100 cotas (para apostas de 20 números).

Permite de 2 até 7 cotas (para jogos de 15 números) e até 100 cotas (para apostas de 20 números). Taxa de serviço: As lotéricas podem cobrar uma taxa de até 35% do valor da cota para organizar o bolão.