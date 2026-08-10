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Resultado Lotofácil 3758 de hoje (10/08): confira as dezenas sorteadas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 10/08/26 21h06
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Volante de aposta da Lotofácil na frente de um monitor com resultado online da loteria
Volante de aposta da Lotofácil. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

O concurso 3758 da Lotofácil é realizado na noite desta segunda-feira, 10 de agosto de 2026, pela Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões para quem acertar os 15 números sorteados atrai apostadores de todo o país.

Resultado da Lotofácil 3758:

01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 24 – 25

Os números sorteados no concurso 3758 da Lotofácil serão apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído. Atualize esta página após às 21h para acompanhar em tempo real as dezenas sorteadas e o rateio completo com os ganhadores em cada faixa de premiação.

Como funciona a Lotofácil: Guia Prático

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil, conhecida pela facilidade de apostar e pelas maiores chances de ganho em comparação a outros jogos.

Como Jogar

Para apostar, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante (numerados de 01 a 25). São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O apostador também pode optar por:

  • Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente.
  • Teimosinha: Concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Probabilidades de Ganhar

A probabilidade de acerto aumenta consideravelmente conforme mais dezenas são marcadas:

Quantidade de NúmerosChance de acertar 15 números
15 números1 em 3.268.760
16 números1 em 204.297
17 números1 em 24.035
18 números1 em 4.005
19 números1 em 843
20 números1 em 211

Bolão Caixa: Como Apostar em Grupo

O Bolão Caixa é a opção para quem deseja realizar apostas em grupo de forma oficial e segura. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou montar um grupo próprio com amigos e familiares.

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