Resultado Lotofácil 3758 de hoje (10/08): confira as dezenas sorteadas

O concurso 3758 da Lotofácil é realizado na noite desta segunda-feira, 10 de agosto de 2026, pela Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal oficial da Caixa no YouTube. O prêmio estimado é de R$ 5 milhões para quem acertar os 15 números sorteados atrai apostadores de todo o país.

Resultado da Lotofácil 3758:

01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 24 – 25

Os números sorteados no concurso 3758 da Lotofácil serão apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for concluído. Atualize esta página após às 21h para acompanhar em tempo real as dezenas sorteadas e o rateio completo com os ganhadores em cada faixa de premiação.

Como funciona a Lotofácil: Guia Prático

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil, conhecida pela facilidade de apostar e pelas maiores chances de ganho em comparação a outros jogos.

Como Jogar

Para apostar, o jogador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante (numerados de 01 a 25). São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O apostador também pode optar por:

Surpresinha: O sistema escolhe os números aleatoriamente.

O sistema escolhe os números aleatoriamente. Teimosinha: Concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Probabilidades de Ganhar

A probabilidade de acerto aumenta consideravelmente conforme mais dezenas são marcadas:

Quantidade de Números Chance de acertar 15 números 15 números 1 em 3.268.760 16 números 1 em 204.297 17 números 1 em 24.035 18 números 1 em 4.005 19 números 1 em 843 20 números 1 em 211

Bolão Caixa: Como Apostar em Grupo

O Bolão Caixa é a opção para quem deseja realizar apostas em grupo de forma oficial e segura. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou montar um grupo próprio com amigos e familiares.