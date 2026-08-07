Resultado Lotofácil 3756: confira as dezenas sorteadas nesta sexta-feira (07/08)

A Loterias CAIXA realiza nesta sexta-feira, 07 de agosto de 2026, o sorteio do concurso 3756 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 21h (horário de Brasília), direto do Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores de todo o Brasil concorrem ao prêmio estimado de R$ 2 milhões, e as apostas puderam ser feitas até às 20h nas casas lotéricas credenciadas, no portal oficial de Loterias ou no aplicativo CAIXA.

Resultado da Lotofácil 3756:

02 – 03 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22

ATENÇÃO: O resultado da Lotofácil concurso 3756 será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado pela CAIXA a partir das 21h. Atualize esta página após o horário estipulado para conferir as 15 dezenas sorteadas e o rateio completo dos prêmios em primeira mão.

Como Funciona a Lotofácil: Guia Geral e Regras

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares do Brasil por conta da sua dinâmica simples e alta probabilidade de ganho em comparação com outras loterias.

Como Jogar

Para apostar, o jogador deve marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante (numertados de 01 a 25). Faturam prêmios os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível deixar que o próprio sistema escolha os números aleatoriamente através da opção Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos utilizando a Teimosinha.

Tabela de Preços e Apostas

O valor da aposta mínima (15 dezenas) é de R$ 3,50. Quanto mais números você marcar, maiores são as chances de ganhar, embora o preço da aposta aumente proporcionalmente:

Quantidade de Números Valor da Aposta 15 números (Aposta Mínima) R$ 3,50 16 números R$ 56,00 17 números R$ 476,00 18 números R$ 2.856,00 19 números R$ 13.566,00 20 números (Aposta Máxima) R$ 54.264,00

Probabilidades de Ganhar na Lotofácil

Confira as chances de acerto de acordo com o número de dezenas jogadas:

Aposta de 15 números (Simples): 15 acertos: 1 em 3.268.760 14 acertos: 1 em 21.792 13 acertos: 1 em 692 12 acertos: 1 em 60 11 acertos: 1 em 11

Aposta de 20 números (Máxima): 15 acertos: 1 em 211



Faixas de Premiação

Do prêmio bruto arrecadado, são pagos primeiramente os valores fixos para as faixas de menor pontuação:

11 acertos: R$ 7,00

R$ 7,00 12 acertos: R$ 14,00

R$ 14,00 13 acertos: R$ 35,00

Após a dedução dos prêmios fixos, o valor restante é distribuído entre os acertadores das faixas principais:

62% para os acertadores de 15 números;

para os acertadores de 15 números; 13% para os acertadores de 14 números;

para os acertadores de 14 números; 10% ficam acumulados para a faixa principal dos concursos com final 0;

ficam acumulados para a faixa principal dos concursos com final 0; 15% ficam acumulados para a 1ª faixa da Lotofácil da Independência.

Como Funcionam os Bolões da CAIXA

Para quem deseja aumentar as chances jogando em grupo, o Bolão CAIXA é a opção ideal.

O valor mínimo para realizar um bolão na Lotofácil é de R$ 14,00 .

. Cada cota não pode ser inferior a R$ 4,50 .

. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou diretamente pelo portal e app Loterias CAIXA.

Resgate de Prêmios

Os prêmios podem ser recebidos em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Caso o prêmio líquido seja superior ao limite de isenção ou valor estipulado pela CAIXA para lotéricas, o pagamento é realizado exclusivamente em agências bancárias da instituição mediante apresentação de documento de identidade e bilhete original