Resultado Lotofácil 3753 de hoje (04); confira os números

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta terça-feira (04) o sorteio do concurso 3753 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal da Caixa no YouTube. O prêmio estimado para o apostador que acertar as 15 dezenas está acumulado em R$ 5 milhões.

Resultado da Lotofácil 3753: Em Instantes.

(Atenção: o resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e as dezenas forem auditadas pela Caixa Econômica Federal. Atualize esta página após às 20h30 para conferir os números sorteados e o rateio completo do prêmio).

Como funciona a Lotofácil e como jogar

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades mais populares e acessíveis das Loterias Caixa. O volante é composto por 25 números (de 01 a 25), e o apostador deve assinalar de 15 a 20 números.

Ganham prêmios os apostadores que acertarem 15, 14, 13, 12 ou 11 números. É possível optar pela Surpresinha (quando o sistema escolhe os números para você) ou pela Teimosinha (para concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Preços das Apostas

Aposta simples (15 números): R$ 3,00

R$ 3,00 16 números: R$ 48,00

R$ 48,00 17 números: R$ 408,00

R$ 408,00 18 números: R$ 2.448,00

R$ 2.448,00 19 números: R$ 11.628,00

R$ 11.628,00 20 números: R$ 46.512,00

Nota: Os jogos podem ser feitos até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país, pelo portal Loterias Caixa ou no aplicativo oficial.

Probabilidades de Ganhar

A probabilidade de acerto varia de acordo com a quantidade de dezenas jogadas:

Quantidade de Números Chance de Ganhar o Prêmio Principal (15 acertos) 15 números 1 em 3.268.760 16 números 1 em 204.297 17 números 1 em 24.035 18 números 1 em 4.005 19 números 1 em 843 20 números 1 em 211

Como funcionam os Bolões da Caixa

Para aumentar as chances de vitória sem gastar tanto individualmente, o Bolão Caixa é uma excelente alternativa. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou montar um grupo com amigos e familiares diretamente no volante.