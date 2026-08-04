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Resultado Lotofácil 3753 de hoje (04); confira os números

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 04/08/26 19h44
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Volante de aposta lotérica da Mega-Sena / mega sena / bolão / lotofácil / bilhete
Foto: Aniele Nascimento | Gazeta do Povo | Arquivo

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta terça-feira (04) o sorteio do concurso 3753 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal da Caixa no YouTube. O prêmio estimado para o apostador que acertar as 15 dezenas está acumulado em R$ 5 milhões.

Resultado da Lotofácil 3753: Em Instantes.

(Atenção: o resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e as dezenas forem auditadas pela Caixa Econômica Federal. Atualize esta página após às 20h30 para conferir os números sorteados e o rateio completo do prêmio).

Como funciona a Lotofácil e como jogar

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades mais populares e acessíveis das Loterias Caixa. O volante é composto por 25 números (de 01 a 25), e o apostador deve assinalar de 15 a 20 números.

Ganham prêmios os apostadores que acertarem 15, 14, 13, 12 ou 11 números. É possível optar pela Surpresinha (quando o sistema escolhe os números para você) ou pela Teimosinha (para concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).

Preços das Apostas

  • Aposta simples (15 números): R$ 3,00
  • 16 números: R$ 48,00
  • 17 números: R$ 408,00
  • 18 números: R$ 2.448,00
  • 19 números: R$ 11.628,00
  • 20 números: R$ 46.512,00

Nota: Os jogos podem ser feitos até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país, pelo portal Loterias Caixa ou no aplicativo oficial.

Probabilidades de Ganhar

A probabilidade de acerto varia de acordo com a quantidade de dezenas jogadas:

Quantidade de NúmerosChance de Ganhar o Prêmio Principal (15 acertos)
15 números1 em 3.268.760
16 números1 em 204.297
17 números1 em 24.035
18 números1 em 4.005
19 números1 em 843
20 números1 em 211

Como funcionam os Bolões da Caixa

Para aumentar as chances de vitória sem gastar tanto individualmente, o Bolão Caixa é uma excelente alternativa. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou montar um grupo com amigos e familiares diretamente no volante.

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