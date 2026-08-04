Resultado Lotofácil 3753 de hoje (04); confira os números

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta terça-feira (04) o sorteio do concurso 3753 da Lotofácil. O evento acontece a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais e pelo canal da Caixa no YouTube. O prêmio estimado para o apostador que acertar as 15 dezenas está acumulado em R$ 5 milhões.
Resultado da Lotofácil 3753: Em Instantes.
(Atenção: o resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e as dezenas forem auditadas pela Caixa Econômica Federal. Atualize esta página após às 20h30 para conferir os números sorteados e o rateio completo do prêmio).
Como funciona a Lotofácil e como jogar
Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades mais populares e acessíveis das Loterias Caixa. O volante é composto por 25 números (de 01 a 25), e o apostador deve assinalar de 15 a 20 números.
Ganham prêmios os apostadores que acertarem 15, 14, 13, 12 ou 11 números. É possível optar pela Surpresinha (quando o sistema escolhe os números para você) ou pela Teimosinha (para concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos).
Preços das Apostas
- Aposta simples (15 números): R$ 3,00
- 16 números: R$ 48,00
- 17 números: R$ 408,00
- 18 números: R$ 2.448,00
- 19 números: R$ 11.628,00
- 20 números: R$ 46.512,00
Nota: Os jogos podem ser feitos até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país, pelo portal Loterias Caixa ou no aplicativo oficial.
Probabilidades de Ganhar
A probabilidade de acerto varia de acordo com a quantidade de dezenas jogadas:
|Quantidade de Números
|Chance de Ganhar o Prêmio Principal (15 acertos)
|15 números
|1 em 3.268.760
|16 números
|1 em 204.297
|17 números
|1 em 24.035
|18 números
|1 em 4.005
|19 números
|1 em 843
|20 números
|1 em 211
Como funcionam os Bolões da Caixa
Para aumentar as chances de vitória sem gastar tanto individualmente, o Bolão Caixa é uma excelente alternativa. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível adquirir cotas organizadas pelas próprias lotéricas ou montar um grupo com amigos e familiares diretamente no volante.