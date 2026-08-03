Resultado Lotofácil 3752: confira os números sorteados desta segunda-feira (03)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (3) a partir das 21h, o sorteio do concurso 3752 da Lotofácil. Com prêmio estimado em R$ 2 milhões, a extração acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Resultado da Lotofácil 3752:

02 – 03 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 21 – 24

Atenção: Os números sorteados e o rateio completo de ganhadores do concurso 3752 serão apresentados exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio for realizado e auditado pela Caixa Econômica Federal, a partir das 21h. Atualize esta página para conferir as dezenas em tempo real!

Como funciona e como jogar na Lotofácil

Como o próprio nome sugere, a Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares e acessíveis do Brasil. Para apostar, o volante traz 25 números disponíveis (de 01 a 25). O apostador deve marcar de 15 a 20 números.

Ganham prêmios os cartões que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Recurso de Aposta:

Surpresinha: O sistema escolhe as dezenas aleatoriamente para o jogador.

O sistema escolhe as dezenas aleatoriamente para o jogador. Teimosinha: Permite concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Preços das Apostas e Tabela de Valores

A aposta mínima da Lotofácil custa R$ 3,00 e dá direito a escolher 15 números. À medida que o jogador adiciona mais dezenas ao volante, o valor do bilhete aumenta, assim como as chances de ganhar:

Quantidade de Números Valor da Aposta (R$) 15 números R$ 3,00 16 números R$ 48,00 17 números R$ 408,00 18 números R$ 2.448,00 19 números R$ 11.628,00 20 números R$ 46.512,00

Probabilidades de Ganhar

A probabilidade de acertar as 15 dezenas com a aposta simples é de 1 em 3.268.760. Confira a relação completa de chances de acordo com o número de marcas no cartão:

15 números (R$ 3,00): 1 em 3.268.760 (15 acertos) | 1 em 11 (11 acertos)

1 em 3.268.760 (15 acertos) | 1 em 11 (11 acertos) 16 números (R$ 48,00): 1 em 204.297 (15 acertos) | 1 em 5,9 (11 acertos)

1 em 204.297 (15 acertos) | 1 em 5,9 (11 acertos) 17 números (R$ 408,00): 1 em 24.035 (15 acertos) | 1 em 3,7 (11 acertos)

1 em 24.035 (15 acertos) | 1 em 3,7 (11 acertos) 18 números (R$ 2.448,00): 1 em 4.005 (15 acertos) | 1 em 2,7 (11 acertos)

1 em 4.005 (15 acertos) | 1 em 2,7 (11 acertos) 19 números (R$ 11.628,00): 1 em 843 (15 acertos) | 1 em 2,1 (11 acertos)

1 em 843 (15 acertos) | 1 em 2,1 (11 acertos) 20 números (R$ 46.512,00): 1 em 211 (15 acertos) | 1 em 1,8 (11 acertos)

Como funcionam os Bolões Oficiais da Caixa

Para quem deseja aumentar as chances sem gastar valores muito altos individualmente, o Bolão Federal da Caixa é a melhor alternativa.

Valor mínimo: R$ 12,00 por bolão.

R$ 12,00 por bolão. Cota mínima: R$ 4,00 por cota.

R$ 4,00 por cota. Limites de cotas: Varia de 2 a 100 cotas, dependendo da quantidade de números marcados.

Varia de 2 a 100 cotas, dependendo da quantidade de números marcados. Onde comprar: Diretamente nas casas lotéricas credenciadas ou através do portal e aplicativo oficial das Loterias Caixa (sujeito à tarifa de serviço de até 35%).

Como resgatar o prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa:

Valores líquidos até R$ 2.259,20: Podem ser retirados diretamente nas lotéricas. Valores superiores: Exclusivamente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento original com CPF e o bilhete premiado. Apostas online: Podem ser transferidas via Pix ou Mercado Pago, respeitando os limites da plataforma. Prazo de caducidade: Os prêmios prescrevem em 90 dias após a data do sorteio. Valores não reclamados são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES.